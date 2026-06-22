En las últimas horas, el CEO de Apple, Tim Cook, confirmó que los aumentos de precios en los productos de la compañía son “inevitables” (“unavoidable”) debido al fuerte incremento en los costos de los chips de memoria (DRAM) y almacenamiento (NAND/flash).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Meta lanzó Instagram Plus con funciones que muchos estaban pidiendo: precio y qué tiene)

Esa declaración se la dio al The Wall Street Journal (WSJ), donde explicó que todo está impulsado principalmente por la alta demanda de centros de datos para inteligencia artificial, que afecta directamente a la próxima línea de iPhone 18, cuyo lanzamiento principal se espera para septiembre de 2026.

Según el ejecutivo, nunca había visto un cambio tan drástico en los precios de componentes en más de 40 años en la cadena de suministro. Lo describió como “una inundación de cien años”.

¿Cuánto podría costar el iPhone 18 en Colombia?

El Wall Street Journal, hizo un desglose basado en datos de la firma de investigación TechInsights. Los cálculos muestran cómo el aumento en los costos de componentes obligaría a Apple a ajustar los precios para mantener sus márgenes de ganancia habituales (alrededor del 44 o 47 %).

Según el perioódico, el costo de producción para Apple de un iPhone 17 Pro base (256 GB) era aproximadamente 582 dólares. Es decir, una cifra cercana a1’991.200 pesos colombianos.

Para el iPhone 18 Pro base, este costo subiría a unos 726 dólares, que equivale a 2’483.970 pesos al cambio actual; un incremento de alrededor del 25 %, impulsado principalmente por la memoria y el almacenamiento.

La DRAM (memoria) que costaba alrededor de 39 dólares en el modelo anterior podría subir a 145 dólares. El almacenamiento NAND de 256 GB pasó de unos 13 dólares a aproximadamente 51 dólares. Es decir, de 133.400 a 174.490 pesos colombianos.

Si Apple traslada completamente estos costos adicionales manteniendo sus márgenes, el precio de venta sugerido para el iPhone 18 Pro base sería de 1.299 dólares (unos 4’444.463 pesos), es decir, unos 200 dólares más que los 1.099 dólares actuales del iPhone 17 Pro.

El WSJ menciona además escenarios más agresivos: dependiendo de cómo evolucionen los costos y los márgenes, el precio podría llegar a 1.399 dólares (unos 4’786.608 pesos) o incluso más.

Estos son valores aproximados de lanzamiento en Estados Unidos. En Colombia, el precio final al consumidor suele ser significativamente más alto debido a aranceles, IVA (19 %), costos logísticos y márgenes de distribuidores.

Históricamente, un iPhone Pro de gama alta puede superar los 5 o 6 millones de pesos en el mercado local, por lo que un aumento en dólares se traduciría en un impacto notable para los compradores colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.