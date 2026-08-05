En medio del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, el ‘streaming’ y los servicios digitales, gigantes tecnológicos como Google están invirtiendo en una infraestructura poco visible pero fundamental: los cables submarinos. Uno de los más recientes proyectos de la compañía es Nuvem, un sistema que conecta continentes a través del fondo del océano.

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Según explica la misma compañía, Nuvem es un cable submarino transatlántico que enlaza a Estados Unidos, Portugal y las islas Bermudas, con el objetivo de mejorar la conectividad entre América y Europa. Este sistema busca fortalecer la red global, aumentar la capacidad de transmisión de datos y hacer más resistente la infraestructura digital frente a fallas.

El nombre “Nuvem”, que significa “nube” en portugués, hace referencia precisamente al crecimiento de los servicios digitales. De acuerdo con la compañía, este cable también permitirá reducir la latencia —es decir, el tiempo que tardan los datos en viajar— y responder a la creciente demanda de plataformas digitales en todo el mundo .

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Aunque muchas personas asocian internet con señales inalámbricas o satélites, la realidad es distinta: gran parte del tráfico mundial viaja por cables instalados en el fondo del mar. Estos cables están hechos de fibras ópticas que transmiten datos mediante luz, protegidas por múltiples capas de acero y materiales resistentes para soportar la presión oceánica .

Su función es conectar continentes y permitir el intercambio de información a gran escala. De hecho, expertos y compañías coinciden en que los cables submarinos son la “columna vertebral” de internet, ya que hacen posible desde videollamadas hasta transacciones financieras en tiempo real.

Google no solo desarrolla plataformas digitales, sino que también invierte directamente en la infraestructura que las hace posibles. En los últimos años ha impulsado varios proyectos de cables submarinos, como Firmina o Curie, con el objetivo de mejorar la conectividad en regiones como América Latina.

En el caso de Nuvem, su importancia radica en que añade nuevas rutas de conexión entre continentes, lo que permite diversificar el tráfico de datos y evitar interrupciones en caso de fallos en otras redes. Además, este tipo de proyectos tiene impacto económico, ya que facilita el desarrollo tecnológico, la educación digital y el acceso a servicios en línea .

En un mundo cada vez más conectado, infraestructuras como Nuvem pasan desapercibidas para el usuario común, pero son esenciales para que funcionen aplicaciones como el correo electrónico, las redes sociales o las plataformas de video. En otras palabras, sin estos cables en el fondo del mar, el internet como se conoce hoy simplemente no sería posible.

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