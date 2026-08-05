Durante la época de lluvias y tormentas eléctricas, uno de los temores más recurrentes en los hogares es que un rayo o un pico de tensión queme el televisor o los electrodomésticos de la casa.

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Los televisores modernos (LED, QLED u OLED) cuentan con fuentes de alimentación y placas electrónicas muy sensibles a las variaciones bruscas de voltaje. Un rayo no necesita caer directamente sobre la vivienda para causar daños. Basta con un impacto cercano que cree sobretensiones en la red eléctrica o que se transmitan a través del cable de antena, HDMI o LAN.

Apagar el aparato con el control remoto no ofrece protección real, porque el televisor permanece conectado a la red y en modo de espera.

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Sony lo explica de forma explícita en sus guías de soporte oficiales: “Ante la previsión de tormentas con rayos, apague el televisor y luego desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente”.

Luego, agrega, “si está grabando en un disco duro USB externo, detenga la grabación de antemano. Desconecte todos los cables conectados fuera del televisor, como el cable de la antena, el cable HDMI y el cable LAN. Después de que pasen los rayos, conecte de nuevo el cable de alimentación, el de la antena, el HDMI y el LAN”.

La marca también advierte que, una vez que comienzan a sonar los truenos, no se deben tocar los cables de antena ni los enchufes por el riesgo de descarga eléctrica.

LG sostiene la misma línea en sus recomendaciones de seguridad para temporada de lluvias: “Si se prevén tormentas eléctricas o rayos, desenchufe el cable de alimentación del televisor de la toma de corriente para prevenir daños. Nunca toque un enchufe durante una tormenta”.

Técnicos y expertos en electrónica doméstica coinciden con estas políticas. Señalan que el televisor figura entre los tres aparatos que más se dañan durante tormentas eléctricas, junto con módems y decodificadores. Un solo pico de tensión puede quemar la placa principal o los capacitores, y la reparación puede representar entre el 40 % y el 70 % del valor de un equipo nuevo.

Los protectores de sobretensión o UPS de buena calidad ofrecen una barrera adicional en el uso cotidiano, pero no garantizan protección total frente a impulsos extremos provocados por rayos cercanos. Por eso, la medida más efectiva y respaldada por los fabricantes sigue siendo desconectar físicamente el televisor y sus cables antes de que la tormenta se intensifique.

La recomendación práctica es sencilla: ante la alerta de tormenta eléctrica, apague el televisor, desenchufe el cable de alimentación, retire el de antena o cable y los HDMI, y espere a que la actividad eléctrica cese por completo antes de volver a conectar todo. Hacerlo a tiempo puede evitar un daño costoso e irreversible.

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