Por: El Espectador

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Recientes investigaciones de la Universidad de Villanova en Estados Unidos han puesto sobre la mesa una revelación inesperada: los lectores prefieren las historias creadas por sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando creen, de forma errónea, que han sido escritas por personas reales. Esta preferencia se evidenció mediante una serie de experimentos cuyos resultados fueron publicados en la revista Judgment and Decision Making, reconocida en el ámbito académico. El estudio se enfocó en evaluar la capacidad de los participantes para distinguir entre relatos cortos producidos por autores humanos y otros generados por inteligencia artificial, así como en medir la percepción de calidad y atractivo de cada uno.

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La metodología incluyó adultos de entre 18 y 81 años, quienes leyeron historias creadas tanto por escritores humanos —publicadas previamente en revistas literarias o colecciones de renombre— como por inteligencia artificial, utilizando uno de los sistemas más conocidos, ChatGPT. En el primer experimento, a 1.682 participantes se les asignó leer una historia a la que se le atribuyó, correctamente o no, un origen humano o de inteligencia artificial; luego, debían calificar la calidad y el interés que les suscitaba el texto.

En fases posteriores, los participantes leyeron un relato humano y otro generado por inteligencia artificial sin que se les revelara el origen de cada uno, y posteriormente se les pidió identificar a su autor. También se evaluó la familiaridad de los lectores con plataformas de inteligencia artificial y su experiencia con literatura de ficción. Los resultados fueron contundentes: las historias producidas por sistemas como ChatGPT recibieron las valoraciones más altas, especialmente cuando los lectores pensaban que provenían de autores humanos, y la dificultad para distinguir el origen del texto fue significativa.

Según los expertos, la razón detrás de esta preferencia parece estar asociada al estilo directo y predecible de la inteligencia artificial, contrastado con la complejidad y sutileza propias de la literatura humana. Deena Weisberg, autora principal del trabajo y miembro del Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de Villanova, afirmó que la escritura de inteligencia artificial resulta más clara y fácil de comprender, mientras que los relatos humanos tienden a ser más complejos y sutiles. Además, se observó que quienes tenían más experiencia con inteligencia artificial lograron identificar mejor los textos generados por estas plataformas, a diferencia de quienes contaban con mayor experiencia en literatura, quienes no mostraron la misma habilidad.

¿Por qué los lectores prefieren las historias creadas por inteligencia artificial según el estudio?

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Villanova, los lectores se inclinan por las historias producidas por inteligencia artificial porque presentan un estilo más directo, predecible y fácil de procesar, lo que facilita la comprensión. Incluso cuando los participantes creían erróneamente que los relatos eran de origen humano, tendían a otorgarles calificaciones más altas, mostrando un sesgo favorable hacia lo que perciben como humano.

¿Qué tan difícil es para los lectores diferenciar relatos escritos por humanos de los generados por inteligencia artificial?

La investigación señala que existe una gran dificultad para que los lectores distingan entre ambos tipos de relatos. Los participantes del estudio, sin importar su experiencia previa con literatura, encontraron complicado identificar correctamente el origen de los textos, lo que resalta la capacidad de la inteligencia artificial para imitar estilos literarios humanos de manera convincente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.