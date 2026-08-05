Por: El Espectador

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Las investigaciones sobre la fiesta vallenata celebrada en la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia, siguen su curso en la Procuraduría General de la Nación. El foco judicial se centra en este centro de reclusión después de que dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) admitieran su responsabilidad en el desarrollo de los hechos, específicamente por omisiones que facilitaron la realización del evento musical en el que participó el cantante Nelson Velásquez. De acuerdo con información oficial divulgada por el Ministerio Público, los funcionarios Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez aceptaron el beneficio de confesión tras señalar que, el 8 de abril de 2026, no realizaron las anotaciones y registros correspondientes en los libros oficiales del penal, omitiendo, así, el deber de control sobre el ingreso al establecimiento penitenciario.

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La aceptación de responsabilidad por parte de Vargas Rubio y Góez les permitirá acceder a una reducción de hasta el 50 % en la sanción disciplinaria que la Procuraduría pudiera imponer una vez culminen las investigaciones. El proceso entra ahora en la etapa de juzgamiento, y según el Ministerio Público, se espera que la decisión se conozca en un plazo máximo de 45 días. Entre las posibles sanciones figuran tanto la destitución del cargo como la suspensión temporal. No obstante, el organismo de control advirtió que las pesquisas continúan con el objetivo de determinar si existen más funcionarios implicados y esclarecer con mayor detalle el contexto en el que se autorizó el ingreso y la celebración al interior de la prisión.

El 8 de abril de 2026, según relatos de la Procuraduría, se habrían evadido los controles fundamentales de ingreso, registro y reseña de las personas que integraban el grupo musical, además de investigarse la posible alteración u ocultamiento de información relevante en el informe oficial sobre lo ocurrido. El caso, que rápidamente captó la atención pública, llevó a que el 14 de abril la Fiscalía General de la Nación abriera una indagación preliminar para investigar una posible conducta de prevaricato por omisión. Además de este posible delito, la Fiscalía no descarta que existan hechos relacionados con corrupción en el interior del penal.

La controversia ha sido mayor porque la cárcel La Paz alberga a gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana” del Gobierno. Esto abrió nuevamente el debate sobre los beneficios y condiciones que se conceden a algunos de los voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá, según informó El Espectador. Así, el caso adquiere especial relevancia en el panorama nacional dada la sensibilidad y las implicaciones de seguridad y derechos humanos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las posibles sanciones que enfrentarán los funcionarios del Inpec implicados en la fiesta vallenata en la cárcel La Paz?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, tras la confesión de responsabilidad por parte de los funcionarios Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez, las sanciones pueden ir desde la suspensión temporal hasta la destitución del cargo. Al acogerse al beneficio de confesión, podrían lograr una reducción de hasta el 50 % de la sanción disciplinaria final, la cual se definirá en un plazo máximo de 45 días tras el cierre de la etapa de juzgamiento.

¿Por qué generó controversia la fiesta vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí?

Según El Espectador, este evento fue especialmente polémico porque la cárcel La Paz alberga a varios gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana” del Gobierno. La celebración reveló irregularidades en el control y la rendición de cuentas al interior del penal y encendió el debate público sobre los beneficios y condiciones de reclusión que reciben algunos líderes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá, en un contexto sensible para la seguridad y los derechos humanos en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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