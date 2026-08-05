La Fiscalía imputó el delito de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas por hechos que, según la investigación, habrían afectado a cuatro periodistas mujeres.

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La audiencia se desarrolló ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá y el comunicador no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Sobre el caso, el periodista Daniel Coronell reveló que tres de las cuatro presuntas víctimas enviaron una carta en la que manifestaron su decisión de no declarar en el juicio y no seguir con ese proceso legal.

En el documento aseguraron que nunca presentaron denuncias penales contra Vargas y que únicamente radicaron reclamaciones laborales ante el área de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaban, las cuales consideran que fueron resueltas de manera satisfactoria.

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Además, expresaron que no desean ser representadas por abogados ni participar en el proceso judicial.

La cuarta presunta víctima, en cambio, decidió continuar con el caso y es representada actualmente por la reconocida abogada Ana Bejarano.

Durante la diligencia, la jueza negó la solicitud para mantener en reserva la identidad de las denunciantes frente a la defensa, por lo que sus nombres fueron entregados tanto a los abogados de Vargas como a la Fiscalía.

No obstante, en la audiencia pública las víctimas fueron identificadas solamente como V1, V2, V3 y V4 para proteger su privacidad.

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