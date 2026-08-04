Jorge Alfredo Vargas habló por primera vez sobre el caso que adelanta la Fiscalía en su contra por presunto acoso sexual del que fue acusado mientras se desempeñaba como presentador de Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Audiencia contra Jorge Alfredo Vargas se hará de manera distinta: jueza tomó decisión)

En un video que subió a sus redes sociales explicó por qué decidió no pronunciarse durante más de cuatro meses: “Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso, mientras veía cómo se afectaba mi nombre y mi familia”, expresó.

El comunicador aseguró que únicamente durante la audiencia tuvo conocimiento de las acusaciones en su contra y aseguró que junto a su equipo de abogados seguirá defendiéndose.

Lee También

“Solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Durante estos 137 días no conocía de manera concreta las acusaciones en mi contra”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Alfredo Vargas A. (@jorgeavargas67)

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.