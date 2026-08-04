La muerte de Alfonso Lizarazo, uno de los grandes referentes de la televisión colombiana, provocó numerosas reacciones en el mundo del entretenimiento. Una de las más emotivas fue la de Hernán Orjuela, quien recordó al creador de ‘Sábados felices’ como un maestro de la televisión y confesó que su partida le dejó un profundo sentimiento de nostalgia.

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La ser contactado por Pulzo, Orjuela, dijo: “Me embarga mucha tristeza de uno de mis maestros de la radio y la televisión”.

También recordó que años atrás asumió la presentación del tradicional programa humorístico y aseguró que siempre admiró la creatividad, la disciplina y la visión de Lizarazo, a quien consideró una figura clave en la historia de la radio y la televisión del país.

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¿Qué dijo Hernán Orjuela sobre la muerte de Alfonso Lizarazo?

En un video difundido después de conocerse el fallecimiento del reconocido presentador, Hernán Orjuela contó que recibió la noticia con profunda tristeza y recordó que conoció el trabajo de Lizarazo desde mucho antes de compartir con él en la televisión.

Visiblemente afectado, explicó que cuando era estudiante escuchaba con frecuencia Radio Quince, emisora dirigida por Lizarazo, y destacó su papel en la promoción de la música moderna en Colombia.

Más adelante, dijo, siguió de cerca proyectos como ‘Operación Ja Ja’ y, posteriormente, ‘Sábados felices’, espacio que consolidó al comunicador como una de las figuras más importantes del entretenimiento nacional.

“Siempre lo admiré por su creatividad, por su talento, por su exigencia, por su disciplina y, sobre todo, por ser un gran visionario de la televisión y del entretenimiento en Colombia”, expresó.

Hernán Orjuela recordó cuando reemplazó a Alfonso Lizarazo

Uno de los momentos más personales de su mensaje fue cuando evocó la oportunidad de suceder a Lizarazo en la conducción de ‘Sábados felices’, una de las experiencias más importantes de su carrera.

Orjuela afirmó que asumir ese reto fue un honor y recordó con gratitud el tiempo que pudo compartir con quien marcó a varias generaciones de televidentes.

“Tuve el honor de reemplazarlo en un momento importante de mi carrera profesional cuando fui presentador de Sábados felices”, manifestó.

El presentador aseguró que ese vínculo hizo que la noticia de su fallecimiento lo impactara especialmente.

Acá, las palabras de Orjuela:

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“Mi corazón está un poco marchito”: el emotivo mensaje de despedida a Alfonso Lizarazo

En la parte final de su intervención, Hernán Orjuela confesó que la muerte de Alfonso Lizarazo le dejó una sensación de vacío, pese a los recuerdos que conserva de él.

“Tengo que decir que mi corazón está un poco marchito, porque cuando se van personas de esta naturaleza, aunque nos dejan gratos recuerdos, siempre en nuestra memoria estará esa nostalgia por no haber compartido un poco más con alguien tan importante”, dijo.

El comunicador también envió un mensaje de solidaridad a la familia de Lizarazo, a sus amigos y a quienes trabajaron junto a él en los diferentes proyectos que lideró a lo largo de su trayectoria.

Finalmente, destacó que el legado del creador de Sábados felices permanecerá en la historia de la televisión colombiana y concluyó su homenaje con un mensaje de despedida:

“Que en paz descanse. Un sentido pésame para la televisión colombiana y todo el país”.

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