Por: El Espectador

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Un reciente caso de hurto a un vehículo solicitado mediante plataforma digital movilizó a las autoridades de Bogotá, quienes lograron capturar al responsable y rescatar al conductor afectado. Los hechos ocurrieron cuando el servicio fue solicitado en la localidad de Los Mártires, con destino a San Cristóbal. Según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá, el delito se cometió bajo la modalidad de falso servicio, una práctica en la que los delincuentes usan aplicaciones de transporte para simular viajes legítimos y, durante el trayecto, perpetran robos contra los conductores.

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El coronel Carlos Rodríguez Tavera, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, relató que los implicados abandonaron al conductor en una zona boscosa cercana al río Fucha, dejándolo amarrado de pies y manos. "Gracias a la información suministrada por la ciudadanía, una patrulla de vigilancia llegó de manera inmediata al lugar, salvaguardó la integridad de la víctima y la puso a salvo", explicó el oficial. Este dato resalta la importancia de la colaboración entre comunidad y autoridades en el esclarecimiento de estos delitos.

Simultáneamente, el vehículo robado fue ubicado mediante el sistema de rastreo GPS, que indicó su presencia en un parqueadero público del sector del Restrepo. Los presuntos delincuentes pretendían ocultarlo allí para evadir el seguimiento policial. La coordinación entre el reporte ciudadano y la tecnología permitió la recuperación del automóvil y la captura de uno de los responsables, quien ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación para responder ante la justicia.

El contexto de este hecho se inscribe en una problemática persistente en Bogotá: el robo de automóviles y motocicletas. De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 13 de julio de este año se registraron 1.424 hurtos de automóviles y 2.068 de motos en la ciudad, sumando un total de 3.492 vehículos. Aunque la entidad señala que estos delitos han disminuido en un 10,3 % frente al mismo periodo del año anterior, concejales de Bogotá insisten en la necesidad de reforzar los operativos dirigidos a desarticular las redes criminales que operan bajo estas modalidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la modalidad de falso servicio en robos de vehículos por aplicaciones en Bogotá?

La modalidad de falso servicio consiste en que los delincuentes solicitan un viaje a través de plataformas de transporte, aparentando ser pasajeros legítimos; sin embargo, durante el trayecto, ejecutan el robo, en ocasiones agrediendo, restringiendo la libertad del conductor y abandonándolo en lugares apartados, como ocurrió en el caso reportado por la Policía en Bogotá.

¿Cuántos robos de automóviles y motos se han registrado en Bogotá durante 2024 según cifras oficiales?

Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá citados por El Espectador, entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2024 se reportaron 1.424 hurtos de automóviles y 2.068 de motos, lo que da un total de 3.492 vehículos robados en ese lapso en la capital del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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