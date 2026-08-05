Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para convertirse en el epicentro político de Colombia con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. De acuerdo con información recogida por 90minutos.co, esta jornada será histórica porque, luego de muchos años, el acto de transmisión de mando tendrá lugar fuera de Bogotá. La decisión convierte a la capital del Valle del Cauca en un nuevo punto de referencia para la política nacional e internacional, reflejando un giro sobre la costumbre centralista del país.

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La designación de Cali como sede de la ceremonia responde a la intención del nuevo Gobierno de descentralizar los eventos oficiales, como parte de una promesa central de su mandato: llevar el poder y la administración del Estado más allá de la capital. Esta determinación empieza a materializar una de sus líneas de trabajo y abre debate sobre el impacto de romper tradiciones protocolarias ligadas históricamente a Bogotá.

Para que la jornada se desarrolle sin contratiempos, se ha planeado un robusto operativo logístico y de seguridad. Las autoridades han dispuesto que la fuerza pública, junto con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, coordinen todos los detalles y garanticen la seguridad tanto de las delegaciones internacionales como de los invitados y asistentes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “todas las capacidades están dispuestas” y que las instituciones trabajan articuladamente para que la posesión tenga lugar sin incidentes.

Dentro de las medidas especiales destaca la jornada sin carro y sin moto, anunciada por la Alcaldía de Cali para ese día. Según confirmaron las autoridades locales, el 7 de agosto, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m., estará restringida la circulación de vehículos particulares, incluyendo los híbridos, con excepción del personal de salud, quienes tengan viajes previamente comprados, vehículos de seguridad y medios de comunicación. El objetivo de la medida es facilitar el desplazamiento de las delegaciones oficiales, reducir la congestión y reforzar la seguridad de la zona, tal como lo reseña 90minutos.co.

Con estas acciones, Cali se convierte en escenario de un momento clave para la política colombiana, promoviendo un mensaje de apertura y descentralización que marca el inicio de una nueva administración.

¿Por qué la posesión presidencial se realizará en Cali y no en Bogotá?

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá lugar en Cali como parte del compromiso del nuevo Gobierno de descentralizar los eventos oficiales, cumpliendo así con la promesa de llevar el ejercicio del poder fuera de Bogotá. Esta decisión busca acercar la administración estatal a otras regiones de Colombia e iniciar una etapa que promueve la descentralización.

¿Cuál es el horario y quiénes están exentos de la jornada sin carro y moto en Cali el 7 de agosto?

El día de la posesión presidencial en Cali, la restricción de circulación para carros y motos estará vigente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. Están exentos el personal de salud, quienes tienen viajes comprados, vehículos de asistencia de seguridad y los medios de comunicación, permitiendo así que las labores esenciales y las coberturas informativas no se vean afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.