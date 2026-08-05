Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años y lo celebra a lo grande con el Festival de Verano 2026, una cita que, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, marca el inicio de una agenda repleta de actividades culturales, deportivas y recreativas para residentes y visitantes. Una de las actividades más destacadas de este aniversario es la jornada de ‘Bici Cine’, liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este evento se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, e integra el ejercicio, la recreación y la cultura en torno a la movilidad sostenible en la capital.

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La dinámica de la ‘Bici Cine’ consiste en ciclopaseos guiados que partirán desde varios puntos estratégicos del norte y sur de la ciudad, con destino final en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Según información del IDRD, los recorridos serán coordinados por los instructores de la Escuela de la Bici y tendrán inicio desde las 12:30 p. m. Los asistentes podrán tomar la salida desde parques como Fontanar, San Andrés, Villemar y Velódromo en el norte, así como Timiza, estación Banderas del sistema de transporte público TransMilenio y El Tunal en el sur. A lo largo del trayecto, la iniciativa busca integrar a barrios como La Gaitana, Villa Luz, Atahualpa, Alfonso López, Hippies, Estancia, Porvenir, Campo Verde, Cayetano, Nuevo Muzú, Quiroga, San Carlos y Villa Mayor.

Una vez los distintos grupos lleguen al Parque Nacional, entre la 1:30 p. m. y las 1:45 p. m., los asistentes podrán compartir un espacio de integración ciudadana. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se proyectará una película al aire libre con el objetivo de reflexionar sobre Bogotá y su gente. Al finalizar la función, la caravana ciclista se desplazará hacia la emblemática Plaza de Bolívar para tomar la fotografía oficial, símbolo de unión y del compromiso con una Bogotá más activa y sostenible.

La Alcaldía invita a consultar la programación completa del Festival de Verano 2026 a través de su sitio web, redes sociales y la aplicación móvil Vive IDRD. Recomienda verificar los horarios y requisitos de inscripción, ya que pueden sufrir modificaciones operativas. Todos los eventos son gratuitos y buscan fortalecer el sentido de pertenencia e impulsar estilos de vida saludables en el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de la jornada ‘Bici Cine’ durante el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

La jornada ‘Bici Cine’ se divide en varios recorridos simultáneos desde puntos del norte y sur de Bogotá, guiados por la Escuela de la Bici del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Las salidas se realizarán desde las 12:30 p. m. y convergerán en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde habrá cine al aire libre y espacio de integración, seguido de una caravana hacia la Plaza de Bolívar para la foto oficial del evento.

¿Qué actividades ofrece gratis el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026 ofrece una variada agenda que incluye actividades culturales, deportivas y recreativas para toda la ciudadanía. Desde ciclopaseos, funciones de cine al aire libre, hasta conciertos y espectáculos como la lucha libre, todas las propuestas son de acceso gratuito e invitan a celebrar el aniversario de la ciudad promoviendo estilos de vida saludables y la integración social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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