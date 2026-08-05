Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años y lo celebra con una propuesta innovadora en el marco del Festival de Verano 2026. De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el jueves 6 de agosto de ese año, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) organiza una jornada especial denominada 'Bici Cine', una actividad gratuita que une la movilidad sostenible con la cultura, la recreación y el ejercicio al aire libre.

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La invitación está dirigida a toda la ciudadanía, para que participe en unos recorridos guiados por la Escuela de la Bici del IDRD, que partirán desde distintos puntos estratégicos del norte y sur de la ciudad, tales como el Parque Fontanar, Parque San Andrés, Parque Villemar, Parque Timiza, la estación Banderas de TransMilenio y Parque El Tunal. Los asistentes, provenientes de barrios como La Gaitana, Villa Luz, Estancia, Porvenir y otros, se encontrarán en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Allí, a partir de la 1:30 p. m., los grupos llegarán para compartir un espacio de integración y ciudad. La proyección de una película al aire libre está programada para las 2:00 p. m., buscando reflexionar sobre Bogotá y su gente.

Según la Alcaldía, la jornada está programada para iniciar desde las 12:30 p. m. con los recorridos en bicicleta y concluir alrededor de las 5:00 p. m. Después de la función de cine, los ciclistas y demás participantes continuarán su camino hasta la Plaza de Bolívar, donde se tomará la fotografía oficial del evento. Este acto busca simbolizar la unión de quienes promueven un Distrito Capital activo y amigable con el medioambiente.

Para quienes estén interesados en más detalles, la recomendación oficial es consultar la programación completa en el portal web del Festival de Verano 2026, así como en las redes sociales y la aplicación móvil 'Vive IDRD'. Es importante verificar horarios, requisitos de inscripción y condiciones de ingreso, pues la disponibilidad y las actividades pueden sufrir cambios de último momento, según especifican los organizadores.

Adicionalmente, la agenda de celebraciones por el cumpleaños 488 de Bogotá incluye conciertos, actividades deportivas y espacios culturales gratuitos desde el 3 hasta el 31 de agosto, todos abiertos al público de acuerdo con la divulgación institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la jornada de ‘Bici Cine’ del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

Para hacer parte de la jornada de ‘Bici Cine’, usted debe acercarse a los puntos de salida oficiales de la Escuela de la Bici en el norte o sur de Bogotá, según su ubicación, el jueves 6 de agosto de 2026. Es fundamental revisar previamente el sitio web del IDRD y del Festival de Verano para confirmar los horarios, los requisitos y el punto asignado. La actividad es gratuita y abierta para toda la ciudadanía.

¿Qué es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la entidad del gobierno de Bogotá encargada de coordinar y promover actividades recreativas, deportivas y de cultura física en el Distrito Capital. Su misión es fomentar hábitos saludables, integración social y el uso adecuado del espacio público a través de eventos como el Festival de Verano y jornadas como la de ‘Bici Cine’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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