Por: Portal Bogotá

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‘Jóvenes con Oportunidades’ es el programa impulsado por el Distrito de Bogotá que busca fortalecer la inclusión y transformación social de las juventudes, brindándoles acceso a procesos de formación, acompañamiento psicosocial, orientación laboral y transferencias monetarias condicionadas. Esta iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares para el desarrollo social y productivo de los jóvenes bogotanos, según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Desde su implementación en 2024, el programa ha acompañado a 24.522 jóvenes, con la meta de alcanzar a 40.000 participantes al cierre de 2027. Durante el año 2026, 6.318 jóvenes han recibido apoyo, representando un avance del 52 % respecto a la meta anual estipulada. De este grupo, 5.889 están recibiendo formación en cursos cortos, 209 avanzan en procesos de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), y 37 han iniciado su formación en temas laborales específicos.

Una de las apuestas clave de ‘Jóvenes con Oportunidades’ ha sido acercar su oferta a los diferentes territorios de la ciudad, realizando eventos de bienvenida en varias localidades, como Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. El evento más reciente se desarrolló en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, reuniendo a jóvenes de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón. Estos encuentros también han fortalecido la articulación con los Fondos de Desarrollo Local de las alcaldías locales.

El enfoque diferencial es otra característica del programa. En el periodo analizado, 844 jóvenes con discapacidad han participado en las diferentes rutas, gracias a ajustes razonables y estrategias específicas para garantizar su permanencia y participación efectiva.

El programa evidencia una importante concentración de beneficiarios en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, Suba y San Cristóbal. Además, según cifras del Distrito, el 69 % de los participantes son mujeres y el 31 % hombres, predominando el grupo etario entre los 18 y los 21 años.

La inversión destinada por la Administración Distrital para la estrategia, entre 2024 y 2026, asciende a 19.215 millones de pesos en transferencias monetarias condicionadas. La ejecución de este proyecto es posible gracias al trabajo articulado de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y los Fondos de Desarrollo Local.

Con cada nueva cohorte de jóvenes, el programa demuestra que el acompañamiento va mucho más allá de abrir cupos: implica fortalecer capacidades y construir nuevas trayectorias hacia una Bogotá con más oportunidades.

¿Cómo acceder al programa Jóvenes con Oportunidades en Bogotá y qué beneficios ofrece?

Para vincularse a ‘Jóvenes con Oportunidades’, los jóvenes deben inscribirse a través de la convocatoria del Distrito de Bogotá. El programa ofrece rutas de formación en cursos cortos, acceso a la Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), procesos de Educación y Formación para el Trabajo, acompañamiento psicosocial, orientación laboral y transferencias monetarias condicionadas para el fortalecimiento de sus proyectos de vida.

¿Qué significa tener un enfoque diferencial en programas sociales para jóvenes?

Contar con un enfoque diferencial implica garantizar la inclusión efectiva de jóvenes con características específicas, como personas en condición de discapacidad, mediante ajustes razonables y estrategias de acompañamiento. Esto busca asegurar la permanencia y participación de todos los jóvenes, reconociendo sus particularidades y necesidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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