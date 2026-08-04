Por: El Espectador

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José David Celis, señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, fue capturado en la noche del martes por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Judicial, luego de la orden emitida por el Juzgado 32 de Control de Garantías. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía decidió imputar un agravante al delito de feminicidio que ya se le atribuía desde febrero. Según detalló el fiscal seccional de Bogotá, la evidencia recopilada mostró que la víctima fue puesta en una situación de indefensión, lo que permitió al agresor aprovecharse de ella. El fiscal recalcó que Laura Valentina Lozano fue sorprendida con golpes en el apartamento de Celis, donde finalmente fue asfixiada hasta morir.

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La investigación de la Fiscalía señala que Laura Valentina, de 21 años, acudió al inmueble del hoy procesado en busca de algunas de sus pertenencias y su mascota. Cuando intentó retirarse, Celis la habría amenazado con hacerse daño si ella se iba, lo que la hizo regresar al apartamento, y en ese momento, según la Fiscalía, fue atacada mortalmente. Dada la gravedad del asunto, un juez de control de garantías determinó que Celis permanezca en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra. El lamentable suceso se dio entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en Cedritos, localidad de Usaquén en Bogotá. Laura Valentina era estudiante de Ciencias Políticas y destacada patinadora.

El contexto nacional es alarmante. De acuerdo con datos recogidos por la Defensoría del Pueblo en su informe trimestral, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, se reportaron 129 noticias criminales por feminicidio en Colombia, de las cuales 15 correspondieron a feminicidios consumados y 114 a intentos.

Para quienes enfrentan situaciones similares o buscan ayuda, existen diversas líneas de atención. Entre ellas están la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137, la Línea Nacional 155, y la línea de emergencias 123. También se recomienda acudir a entidades como las Casas de Igualdad de Oportunidades y las Unidades de Servicios de Salud (USS). La denuncia puede hacerse en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) o en la Fiscalía General de la Nación, incluso a través de su plataforma virtual. Para ser acogidas o protegidas, las Comisarías de Familia y la línea Una llamada de vida (601 380 84 00) están disponibles en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las líneas de ayuda para víctimas de violencia basada en género en Bogotá?

En Bogotá, las principales líneas de ayuda incluyen la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137, donde también es posible comunicarse al celular 300 755 1846, la Línea Nacional 155 y la línea de emergencias 123. Además, existen espacios físicos como las Casas de Igualdad de Oportunidades, Casas de Justicia, Manzanas del Cuidado y la Casa de Todas, así como puntos de atención médica en Unidades de Servicios de Salud (USS), Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

¿Qué delitos contempla el feminicidio y cuáles son sus agravantes según la Fiscalía?

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. En este caso, el agravante se aplicó porque el agresor habría puesto a la víctima en estado de indefensión, aprovechando una situación en la que la joven no podía defenderse, y atentó contra su vida de manera premeditada y violenta, lo que incrementó la gravedad del delito.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.