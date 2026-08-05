Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebrará sus 488 años de fundación con una agenda artística, cultural y deportiva de alcance internacional, cuyo evento central será el Festival de Verano 2026, según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Del 6 al 15 de agosto, la ciudad se transformará en un escenario abierto, destacando especialmente la lucha libre, una disciplina que se tomará varios parques y espacios públicos con combates y exhibiciones al aire libre pensadas para toda la familia, sin restricciones de edad y con entrada gratuita.

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Durante cuatro jornadas, el Festival de Verano 2026 ofrecerá espectáculos de lucha libre protagonizados por 14 luchadores en cada fecha. De acuerdo con Wilson Pascuas, presidente de la empresa SAW-WAG Colombia, las competencias seguirán el formato de “batalla real”, donde todos los participantes se enfrentarán en un sistema de eliminación hasta que quede un solo vencedor. Se registrarán en total 56 presentaciones a lo largo de las actividades, en una propuesta que busca unir deporte, recreación y entretenimiento en un ambiente seguro y organizado, señala la Alcaldía.

Los eventos están programados así: jueves 6 de agosto en el Parque Santander, sábado 8 y domingo 9 de agosto en el Parque Simón Bolívar, y sábado 15 de agosto en el coliseo La Palestina, en el barrio Bosa. Cabe destacar que México será el país invitado de honor este año, lo que suma valor cultural, ya que la lucha libre es un símbolo de identidad mexicana reconocido a nivel internacional.

En palabras del luchador Gemelo Halcón Dos, representante de la SAW-WAG Colombia, se trata de un espectáculo ideal “para ver en familia, desde el más pequeño hasta el más grande”, y recalca que promueven un deporte donde prima la rivalidad entre el bien y el mal, pero en el que siempre triunfa el bien.

Por su parte, Nightman, conocido como el Caballero de la Noche dentro de la compañía, invitó a los bogotanos a aprovechar la oportunidad otorgada por la administración distrital para sumarse a las emociones del festival, resaltando la variedad sentimental que promete cada función.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda a la ciudadanía consultar la programación oficial, horarios y condiciones de ingreso en el sitio del Festival de Verano 2026, en las redes sociales del evento y en la aplicación Vive IDRD, desarrollada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ya que podrían presentarse ajustes operativos de último momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluye una diversa agenda artística, cultural y deportiva. Entre las actividades más destacadas figura la lucha libre, con jornadas gratuitas en diferentes parques y escenarios de la ciudad. Además, la programación contempla conciertos, exhibiciones y eventos abiertos para el público en general, todos enfocados en la celebración del aniversario de la capital.

¿Cómo puedo asistir a los eventos de lucha libre del Festival de Verano en Bogotá?

Para asistir a los espectáculos de lucha libre durante el Festival de Verano 2026, basta con acercarse a los parques y escenarios señalados en la programación: Parque Santander, Parque Simón Bolívar y coliseo La Palestina. La entrada es libre y dirigida a toda la familia. Se recomienda verificar previamente los horarios, condiciones de ingreso y posibles cambios operativos consultando la página web, las redes sociales oficiales y la aplicación Vive IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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