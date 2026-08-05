Por: Portal Bogotá

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Bogotá acaba de cumplir 488 años y, a pesar de los notables avances, uno de los mayores desafíos sigue siendo la equidad en el trabajo doméstico y de cuidado. Según información disponible en el portal institucional de la Alcaldía, la mitad de los habitantes de la ciudad todavía piensa que las mujeres nacen con una habilidad natural para el cuidado, la limpieza y la crianza. Esta creencia limita la igualdad, pues contribuye a que las tareas domésticas y de cuidado sigan recayendo principalmente sobre las mujeres.

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Para cuestionar estas ideas y promover cambios de fondo, la Secretaría Distrital de la Mujer, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad de los Andes, llevó a cabo el evento pedagógico ‘Cine Paseo’. Esta actividad, desarrollada durante la celebración del cumpleaños de la capital, tuvo como objetivo abrir espacios de diálogo y reflexión sobre las responsabilidades de cuidado y su distribución en la sociedad.

La jornada comenzó en el parque Germania con ‘El Rally del Cuidado’, donde, a través de cinco estaciones, los participantes pusieron en práctica habilidades clave como la escucha, la organización, el reparto equitativo de labores y la toma de decisiones colectivas. Más tarde, la experiencia continuó en el espacio ‘Bogotá Ciudad Museo’ en la Universidad de los Andes, donde asistieron a una función de cine y participaron en conversaciones sobre el cuidado, las nuevas masculinidades y la forma en que estos conceptos afectan el territorio.

Un punto central del evento fue la invitación a que quienes participaron transmitieran lo aprendido en sus entornos laborales, educativos y personales, actuando como multiplicadores de prácticas más justas y corresponsables. Esta pedagogía hace parte de la Estrategia de Transformaciones Culturales de la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual, entre 2024 y 2026, ha involucrado a más de 14.000 personas en todas las localidades de Bogotá y ha abierto el camino con más de 35 metodologías diferentes para combatir el machismo y la violencia contra las mujeres.

Las cifras revelan la magnitud del reto: en Bogotá, las mujeres dedican en promedio 6 horas y 58 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado, casi el doble del tiempo que emplean los hombres, quienes destinan 3 horas y 41 minutos. Abordar esta desigualdad implica transformar tanto creencias como conductas que mantienen la idea de que el cuidado es una labor casi exclusiva de las mujeres, según reportes de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se considera que el cuidado es una labor principalmente femenina en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, en Bogotá persiste la creencia de que las mujeres nacen con una habilidad natural para el cuidado, la limpieza y la crianza. Esta idea, según la entidad, justifica culturalmente que las tareas domésticas recaigan principalmente sobre ellas y refuerza estereotipos que dificultan la distribución equitativa de estas responsabilidades entre hombres y mujeres.

¿Cuánto tiempo dedican las mujeres y los hombres al trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de la Mujer, las mujeres en Bogotá dedican, en promedio, 6 horas y 58 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres invierten 3 horas y 41 minutos. Esta diferencia evidencia la brecha en la distribución de las tareas de cuidado en los hogares bogotanos.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.