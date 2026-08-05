Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para recibir una nueva jornada de micrófono abierto dirigida a poetas y entusiastas de la creación literaria en el marco de la Invitación Cultural de Poesía Reverso Bogotá 2026. De acuerdo con lo anunciado en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, el encuentro tendrá lugar en la terraza del Centro Felicidad Chapinero, el miércoles 5 de agosto de 2026, entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m. El acceso será gratuito, pero quienes deseen participar deben diligenciar el formulario de inscripción disponible en el sitio web de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

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Este micrófono abierto forma parte de la agenda que impulsa la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) en alianza con BibloRed. Se trata de la tercera edición de Reverso Bogotá, una convocatoria que ha captado el interés de la comunidad poética de la capital, registrando la participación de 1.370 poetas entre 2024 y 2025. Esta invitación se destaca por ofrecer incentivos económicos significativos: en total, se destinarán 100 millones de pesos colombianos, distribuidos en cuatro categorías, para premiar las mejores propuestas literarias presentadas por la ciudadanía.

La jornada de micrófono abierto es solo una de las actividades incluidas en esta iniciativa que busca revitalizar el interés por la poesía y abrir espacios de expresión para nuevos y experimentados autores. Los interesados tienen la oportunidad, no solo de compartir sus propias creaciones, sino también de recomendar obras ajenas que consideren relevantes o inspiradoras, según informa el portal www.bogota.gov.co. La invitación cultural Reverso Bogotá permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre de 2026, de modo que los escritores tienen tiempo para preparar y postular sus textos poéticos a través de la página oficial de la SDCRD.

Con estas acciones, la administración distrital refuerza su propósito de democratizar el acceso a la cultura, llevando actividades de calidad a diversos escenarios y motivando a la ciudadanía a ser parte activa de la vida literaria en la ciudad. Para quienes buscan explorar la poesía desde lo colectivo, este micrófono abierto representa una oportunidad única para tomar la palabra y conectar con otros creadores en Bogotá.

¿Cómo inscribirse para participar en el micrófono abierto de poesía en Bogotá?

Para participar en este evento gratuito, es necesario inscribirse previamente en el formulario habilitado por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), el cual está disponible en su página web. Allí, los interesados deben registrar sus datos, asegurando su cupo para el encuentro del miércoles 5 de agosto de 2026, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. en la terraza del Centro Felicidad Chapinero.

¿Qué incentivos económicos ofrece la convocatoria Reverso Bogotá para poetas?

De acuerdo con la información oficial entregada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la convocatoria Reverso Bogotá 2026 destinará un total de 100 millones de pesos colombianos en premios económicos, distribuidos en cuatro categorías que buscan reconocer el talento de los poetas participantes entre 2024 y 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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