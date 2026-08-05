Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta diariamente uno de los retos de movilidad más complejos de Latinoamérica, agravado además por la reciente ejecución de obras en los corredores principales que han vuelto aún más lentos los desplazamientos. Este miércoles 5 de agosto, la ciudadanía se ve obligada a buscar alternativas para desplazarse por la capital y llegar a tiempo a sus destinos, debido a las restricciones de tráfico vehicular y al impacto de las obras en marcha, según reportó el canal oficial Bogotá Tránsito a través de su cuenta en redes sociales.

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Para esta jornada, la tradicional medida de pico y placa cobra relevancia. Según informó Bogotá Tránsito, restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esta decisión se mantiene únicamente de lunes a viernes, días hábiles en los que el flujo vehicular es más alto. Además, este martes 5 de agosto, la reglamentación también incluye a los taxis, cuya placa termina en 7 y 8, quienes tendrán prohibido circular durante el mismo horario.

La medida es clara: en jornadas con fecha impar, como la de hoy, solo pueden transitar los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. Así lo señaló Bogotá Tránsito, aclarando el funcionamiento durante los días laborables. Cabe enfatizar que la vigilancia se extiende a lo largo de toda la ciudad para garantizar que la normativa sea acatada y, con ello, tratar de mitigar el habitual colapso vehicular que afecta a quienes necesitan movilizarse en Bogotá.

Por otro lado, las rutas de transporte público como TransMilenio operan normalmente desde las primeras horas del día, permitiendo que cientos de miles de usuarios encuentren una alternativa frente a las restricciones de movilidad y los posibles cierres de vías debido a las obras en curso. Desde el sistema se recomienda recargar la tarjeta antes de salir de casa para agilizar el ingreso y evitar contratiempos. Este consejo cobra especial importancia en una jornada donde se prevé alta demanda y congestión.

Así, residentes y visitantes deben planear con mayor detalle sus desplazamientos. Elegir rutas alternas, prever demoras y estar atentos a la información oficial se convierte en requisito indispensable para reducir el impacto negativo del tráfico y adaptarse a la normativa de pico y placa vigente en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá hoy y cuáles vehículos tienen restricción?

El pico y placa en Bogotá, de acuerdo con información publicada por Bogotá Tránsito para este miércoles 5 de agosto, restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La medida también aplica para los taxis cuyas placas terminan en 7 y 8. Solo pueden circular los vehículos con placas acabadas en 1, 2, 3, 4 y 5, conforme detalló la autoridad distrital.

¿Cómo opera TransMilenio en días de pico y placa y qué recomendaciones hay para los usuarios?

TransMilenio, el principal sistema de transporte público en Bogotá, opera con normalidad durante los días de pico y placa y es una opción prioritaria para quienes no pueden movilizarse en vehículo particular. La recomendación principal para los usuarios es recargar la tarjeta antes de salir, con el fin de agilizar su acceso al sistema y evitar demoras en el ingreso, especialmente en horas de alta demanda y congestión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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