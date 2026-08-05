Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las mejoras en la prestación de los servicios públicos han tomado un nuevo rumbo gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información recabada de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y la empresa Enel Colombia, se ha implementado una modalidad que permite a la ciudadanía reportar fallas en el servicio de energía de una forma mucho más rápida y accesible, facilitando así la comunicación con la empresa prestadora y agilizando la respuesta para los usuarios.

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La novedad radica en que, a partir de ahora, cualquier persona que experimente una interrupción no programada en el suministro eléctrico ya no necesita pasar largos minutos esperando en una línea telefónica o desplazarse físicamente para lograr registrar el inconveniente. De acuerdo con Enel Colombia, la alternativa es usar la aplicación de mensajería WhatsApp, una solución que se presenta como ágil, directa y sin mayores complicaciones.

El proceso es sencillo. Lo primero que debe hacer el usuario es guardar en su teléfono celular el número 316 890 60 03, correspondiente a la línea de atención de Enel Colombia en WhatsApp. Después, basta con escribir un mensaje de saludo —específicamente “Hola”— y seguir las instrucciones que presenta el asistente virtual. Al seleccionar la opción dos en el menú y tener a mano el número de cliente, el reporte se genera rápidamente. Finalmente, el usuario recibe un número de caso, con el que puede hacer seguimiento al estado de su reporte, lo que aporta transparencia y permite conocer cuándo se podría restablecer el servicio en su vivienda o sector.

La intención de esta herramienta, en palabras de Enel Colombia dentro de la publicación recogida en la red social X, es “olvidarse de las largas esperas” y lograr que el reporte de fallas sea un trámite eficiente, que ahorre tiempo y acerque la solución al ciudadano. Según la información del portal oficial, este acercamiento responde a la necesidad de que las empresas prestadoras de servicios puedan identificar las zonas afectadas casi en tiempo real, ofreciendo una respuesta más oportuna y mejorando la experiencia del usuario final. Esta implementación, por su sencillez y practicidad, busca que la ciudadanía tenga al alcance de la mano la posibilidad de ser escuchada y atendida sin desplazamientos innecesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar una falla de energía en Bogotá por WhatsApp?

Para reportar una falla de energía en Bogotá a través de WhatsApp, de acuerdo con Enel Colombia, usted debe agregar a sus contactos el número 316 890 60 03 y enviar un mensaje con la palabra “Hola”. Luego, seleccione la opción dos, tenga su número de cliente a mano y siga los pasos indicados. Recibirá un número de caso para hacer seguimiento.

¿Cuáles son los beneficios de usar WhatsApp para reportar cortes de luz en Bogotá?

El uso de WhatsApp para reportar cortes de luz en Bogotá permite una atención inmediata, sin esperas excesivas ni desplazamientos. Según Enel Colombia, el ciudadano puede informar la novedad fácilmente y recibir un número de caso para seguimiento, optimizando la gestión de respuestas y mejorando la comunicación entre usuario y empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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