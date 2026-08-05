Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se prepara para dar un paso decisivo en el fortalecimiento de su sistema de salud con la presentación oficial del Hospital Materno Infantil, una infraestructura que busca responder a una de las necesidades más urgentes del departamento del Tolima. El evento que dio a conocer el proyecto, realizado este martes 4 de agosto en el sector de la Arboleda Campestre, contó con la presencia de representantes del Gobierno nacional, la Unidad de Salud de Ibagué (USI), concejales, diputados, congresistas del Pacto Histórico y autoridades municipales. Esta presentación también coincidió con la última visita de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud al Tolima.

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De acuerdo con Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, la construcción de este hospital permitirá ampliar el alcance de la red pública en la atención de mujeres gestantes, recién nacidos y niños, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria y representando, como ella misma indicó, una esperanza para muchas familias. Guzmán subrayó que el municipio seguirá gestionando la cesión del terreno necesario para que el proyecto avance en las etapas administrativas.

Edilma Hurtado, agente especial interventora de la Unidad de Salud de Ibagué, detalló que el hospital fue estructurado inicialmente en 2025. Tras la intervención realizada en la entidad, los ajustes técnicos permitieron obtener la viabilidad del Ministerio de Salud. El lote donde se edificará el hospital, ya determinado, tiene un avalúo cercano a los 12.333 millones de pesos, y sólo resta que el Concejo Municipal finalice el proceso de cesión definitiva para abrir la licitación pública bajo la modalidad "llave en mano". Esta modalidad implica que quien resulte seleccionado se encargará tanto de los diseños como de la construcción, agilizando así la ejecución de la obra.

Durante su intervención, Jaramillo resaltó la urgencia de crear una institución de este tipo, sobre todo tras el cierre progresivo de servicios de maternidad y pediatría en clínicas privadas, y cuestionó que estos servicios fundamentales no sean considerados rentables. Además, resaltó que Colombia atraviesa el índice de natalidad más bajo de su historia, por lo que robustecer este tipo de servicios será esencial en el futuro cercano.

El exministro presentó también un balance de las inversiones destinadas por el Ministerio de Salud al Tolima, que suman 918 mil millones de pesos distribuidos en equipos básicos, infraestructura hospitalaria, dotación, ambulancias y fortalecimiento financiero de hospitales públicos. De ese total, Ibagué recibirá más de 137 mil millones, parte de los cuales se emplearán en la recuperación de puestos de salud y la puesta en marcha del Hospital Materno Infantil.

Jaramillo advirtió que, aunque el hospital no podrá inaugurarse de inmediato, la financiación está garantizada con recursos de vigencias futuras, lo que asegura la continuidad del proyecto pese a los cambios de administración. La obra está proyectada para ser entregada en 55 meses y se convierte en uno de los proyectos sociales más relevantes para el departamento y la ciudad.

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¿Cuál es el objetivo principal del Hospital Materno Infantil en Ibagué?

El objetivo principal del Hospital Materno Infantil en Ibagué es ampliar la capacidad de atención de la red pública de salud para mujeres gestantes, recién nacidos y niños, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria y respondiendo a la creciente necesidad de servicios especializados tras el cierre de maternidades y pediatrías en clínicas privadas, según explicaron autoridades locales y nacionales en la presentación del proyecto.

¿Qué modalidad se usará para la contratación de la obra del hospital y qué significa “llave en mano”?

La obra del hospital será contratada bajo la modalidad "llave en mano", lo que significa que la empresa o consorcio seleccionado deberá encargarse tanto del diseño como de la construcción completa del complejo hospitalario, entregando el proyecto totalmente terminado listo para su funcionamiento, según informó Edilma Hurtado, agente especial interventora de la Unidad de Salud de Ibagué.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.