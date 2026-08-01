Con los casos de salud mental como parte de la agenda pública, InnerCosmos crea una innovadora tecnología médica subcutánea diseñada para transformar el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos complejos.

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Un innovador dispositivo tecnológico implantable busca revolucionar la medicina moderna al controlar la depresión mediante impulsos cerebrales, según contó su creador en el diario La República.

La compañía estadounidense InnerCosmos, liderada por el emprendedor Meron Gribetz, encabeza la creación de una pionera píldora digital para la salud mental.

Este desarrollo busca lograr impactos 10 veces superiores frente a las terapias convencionales, superando los avances de tipo meramente incremental.

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El origen de la propuesta surgió de la vivencia infantil de Gribetz tras padecer un déficit de atención diagnosticado formalmente. Durante su juventud experimentó intensos efectos adversos derivados de medicamentos farmacéuticos como el Ritalin, recetado por su médico en Jerusalén.

Aunque la sustancia le otorgó un alto rendimiento académico en la Universidad de Columbia, el desgaste social lo llevó a interrumpirla. Esa vivencia personal impulsó la creación de un método capaz de brindar enfoque y bienestar prescindiendo de consecuencias nocivas.

Adicionalmente, el sistema incluye una aplicación móvil interactiva que monitorea las sensaciones del paciente y conecta directamente con el psiquiatra.

Esta plataforma digital permite recibir estimulaciones controladas, ajustar parámetros de tratamiento y mantener una supervisión clínica constante en todo momento.

El ejecutivo confirmó un marcado interés por expandir esta solución médica en Latinoamérica, al punto que el país tiene un papel clave de cara al futuro.

“La depresión es un fenómeno global. Estamos observando muy de cerca a América Latina: Colombia, Centro y Suramérica. De hecho, estoy considerando asociarme con algunos grupos en Colombia para la difusión de esta tecnología. Esa es una de las razones por las que estoy tan agradecido de conectar con el mercado latinoamericano”, indicó.

El creador resaltó que, aunque el enfoque principal abarca la depresión, existen aplicaciones potenciales en estrés postraumático, obsesiones y adicciones.

¿Cómo funciona la ‘pastilla digital’ contra la depresión?

Frente a alternativas mediáticas como Neuralink de Elon Musk, la propuesta de InnerCosmos destaca por su carácter sumamente poco invasivo en términos de salud.

El microdispositivo se ubica superficialmente debajo de la piel del cráneo mediante un procedimiento veloz e indoloro similar a una intervención odontológica.

A diferencia de electrodos implantados profundamente, el sistema trabaja desde el exterior emitiendo impulsos hacia extensas redes neuronales simultáneamente.

Gribetz enfatizó la marcada diferencia operativa existente entre ambas propuestas tecnológicas al abordar el sistema nervioso central del cuerpo humano.

“Con Neuralink estás hablando con neuronas individuales, por lo que necesitas estar muy cerca de ellas. Con la psiquiatría, estás hablando con cientos de miles o millones de neuronas a la vez, por lo que puedes mantener cierta distancia. Desde una perspectiva de seguridad, esto nos hace muy diferentes”, explicó.

Respecto a los avances clínicos, la empresa concluyó la segunda fase ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Tras completar estudios preclínicos, las pruebas iniciales de viabilidad demostraron una altísima seguridad y prometedores indicios de eficacia entre los pacientes.

El mecanismo miniaturiza la aparatosa Estimulación Magnética Transcraneal al tamaño exacto de una pequeña moneda insertada en pocos minutos.

Los datos recolectados evidencian que el implante supera notoriamente la efectividad de medicamentos tradicionales y tratamientos psiquiátricos hospitalarios habituales.

Gribetz expuso las sorprendentes cifras registradas durante las evaluaciones médicas realizadas a las personas que probaron este novedoso desarrollo.

“Lo que descubrimos es que nuestro dispositivo no solo es igual de bueno, sino que los pacientes evaluados mostraron resultados entre 50% y 80% mejores que la tecnología estándar. Además, es 400% más efectivo que los medicamentos como el Prozac”, afirmó.

El estudio de viabilidad incluyó a tres pacientes requeridos oficialmente, sumados a dieciséis casos adicionales atendidos por expertos colaboradores de la firma.

El grupo proyecta ampliar la muestra clínica entre cincuenta y cien participantes para obtener la autorización de comercialización definitiva.

Entre los casos destacados sobresale un paciente afectado por depresión severa y estrés postraumático durante más de 17 años continuos.

Gracias a la intervención subcutánea, la persona recuperó progresivamente su rutina social, retornó a la actividad física y reingresó al mercado laboral.

El aparato carece de baterías internas y opera mediante una cápsula externa colocada temporalmente sobre el cabello del usuario.

Este accesorio inalámbrico transmite energía, extrae datos emocionales y recibe actualizaciones algorítmicas prescritas por el psiquiatra desde la nube.

La aplicación complementaria presenta interfaces intuitivas donde el usuario observa la gráfica en vivo de su estado de ánimo en tiempo real.

El paciente conserva el control para graduar levemente la intensidad del estímulo dentro de los rangos seguros dictaminados por el especialista.

Adicionalmente, la herramienta cuenta con potencial para tratar adicciones, tabaquismo, alcoholismo y fases tempranas de la enfermedad de Alzhéimer.

La empresa planea iniciar la tercera fase de ensayos clínicos en 2027 para consolidar su llegada rápida a los mercados internacionales.

El modelo de negocio apunta inicialmente al treinta por ciento de pacientes con depresión severa resistente a los fármacos tradicionales.

Finalmente, la compañía proyecta ingresos mediante reembolsos de dispositivos médicos, sumados a suscripciones digitales por monitoreo predictivo de recaídas mediante inteligencia artificial.

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