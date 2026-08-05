Los planes del presidente Gustavo Petro de tener lo que sería su último viaje internacional antes de terminar su mandato quedaron en suspenso por una decisión que depende de Estados Unidos. Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de 6AM de W Radio, el Gobierno estadounidense aún no ha expedido la visa oficial que necesita el mandatario para ingresar a ese país.

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La falta de ese documento impide, por ahora, que Petro pueda concretar el desplazamiento que tenía previsto realizar antes de entregar la Presidencia. Sin la visa tampoco es posible adelantar varios de los trámites logísticos indispensables para un vuelo presidencial, entre ellos los permisos para sobrevolar espacio aéreo estadounidense y las autorizaciones relacionadas con el abastecimiento de combustible de la aeronave oficial.

La situación se complica porque el avión presidencial colombiano continúa incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida también como la “Lista Clinton”, administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa condición restringe la prestación de varios servicios mientras no exista una autorización específica de las autoridades estadounidenses.

Por esa razón, el viaje depende ahora de que Washington expida una visa oficial o conceda un permiso especial que permita superar esas restricciones y habilite la operación del avión presidencial durante su permanencia en territorio estadounidense. Sin embargo, a dos días del cambio de Gobierno, parece poco probable que vayan a autorizar este viaje.

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Desde la Casa de Nariño ya habían confirmado que se presentó una solicitud formal ante el Gobierno de Estados Unidos para facilitar este desplazamiento, que sería el último viaje internacional de Petro como jefe de Estado.

La petición tomó fuerza después de la conversación telefónica que sostuvo el mandatario colombiano con el entonces presidente Donald Trump. Según fuentes de la Presidencia, durante ese diálogo Trump manifestó que desconocía que la aeronave oficial colombiana continuara afectada por las restricciones de la Ofac y aseguró que revisaría el caso para facilitar su exclusión de esa lista.

El principal destino del viaje sería el Hospital Universitario de Princeton, en Nueva Jersey, conocido actualmente como Penn Medicine Princeton Medical Center. Allí falleció Albert Einstein en abril de 1955 y, de acuerdo con lo manifestado por el propio Petro, su intención era visitar el lugar como un homenaje al científico.

El presidente incluso explicó cuál era el propósito personal de ese recorrido. “Pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”, señaló el mandatario al referirse a la visita.

Aunque no se ha confirmado una agenda oficial más amplia, tampoco se descarta que, si finalmente logra viajar, Petro sostenga alguna reunión con funcionarios del Gobierno estadounidense.

Mientras las autoridades estadounidenses no emitan la visa correspondiente ni definan la situación de la aeronave presidencial, el viaje permanece en incertidumbre. Así, uno de los últimos planes internacionales de Gustavo Petro antes de dejar el poder quedó, al menos por ahora, frenado por decisiones que dependen exclusivamente del Gobierno de Estados Unidos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.