La Fiscalía General de la Nación ordenó practicar un examen toxicológico a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en medio de la investigación que adelanta por las denuncias de amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que la exfuncionaria asegura haber recibido tras sus declaraciones públicas sobre el presidente Gustavo Petro y distintos hechos ocurridos durante su paso por el Gobierno.

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La decisión se conoció luego de una diligencia que se extendió por más de seis horas, en la que Rodríguez amplió su declaración en calidad de denunciante. En la jornada participaron investigadores y una médica de la Fiscalía, quienes recopilaron nuevos elementos para avanzar en las diferentes líneas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por la exdirectora del Dapre.

Al término de la diligencia, el abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, aseguró en Blu Radio que uno de los principales temas abordados fue la denuncia sobre presuntos intentos de afectar la salud de su cliente mediante el suministro de medicamentos o sustancias. Según explicó, la exfuncionaria sostuvo que durante su permanencia en el Dapre y posteriormente en el Fondo Adaptación hubo acciones dirigidas a alterar su comportamiento para influir en sus decisiones e, incluso, atentaría contra su integridad.

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El defensor afirmó que ese relato estaría respaldado por siete declaraciones de funcionarios del Dapre y del Fondo Adaptación, quienes, según dijo, confirmaron los hechos denunciados por Rodríguez. A partir de esa información, la Fiscalía decidió ordenar un examen toxicológico para establecer si la exfuncionaria recibió algún tipo de medicamento o sustancia que pudiera haber afectado su estado de salud.

Villanueva también aseguró que, durante la diligencia, fue posible identificar a una de las personas señaladas en las denuncias y sostuvo que las investigaciones apuntan a que no habría actuado sola. Además, indicó que la defensa entregó la historia clínica de Angie Rodríguez, incluyendo cerca de 40 consultas psiquiátricas, con el propósito de aportar antecedentes médicos que serán analizados por los investigadores.

El abogado explicó que la identidad de las personas mencionadas en la denuncia permanece bajo reserva y será la Fiscalía la encargada de determinar las posibles responsabilidades. Asimismo, recordó que otra de las líneas de investigación está relacionada con las amenazas que, según la denuncia, involucrarían presuntamente a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por lo que solicitaron reforzar el esquema de seguridad de la exfuncionaria.

La defensa informó que también entregó a la Fiscalía nuevos elementos de prueba, entre ellos información contenida en el celular de Angie Rodríguez y declaraciones de otros funcionarios que, según aseguró, respaldarían sus denuncias. Respecto a las actuaciones que cursan ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes relacionadas con el presidente Gustavo Petro, Villanueva indicó que hasta el momento no han sido notificados de nuevas diligencias dentro de ese proceso.

Polémicas y logros de Petro

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