El escenario político nacional vuelve a calentarse de manera intensa tras un nuevo y fuerte cruce de declaraciones entre la oposición y la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella. La chispa que encendió esta nueva controversia se originó a raíz de una intervención pública realizada por el mandatario Gustavo Petro desde el municipio de Soacha, espacio en el cual lanzó duras críticas contra los comicios recientes y el actual Ejecutivo, augurando abiertamente una salida anticipada del mandatario del poder. Las palabras del ex jefe de Estado no tardaron en generar una réplica categórica, frontal e institucional por parte del alto gobierno.

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Carlos Suárez, principal estratega político del presidente De La Espriella, reaccionó de manera enérgica a través de su cuenta oficial en la red social X, cuestionando con vehemencia tanto el tono como el fondo del discurso planteado por el exmandatario en Cundinamarca. Suárez alertó con preocupación sobre las profundas implicaciones institucionales de estas afirmaciones y sostuvo que sectores determinantes de la oposición estarían impulsando un libreto político orientado sistemáticamente a socavar la estabilidad y la gobernabilidad constitucional del actual jefe de Estado mucho antes de que concluya su periodo oficial en la Casa de Nariño.

Durante su alocución ante sus simpatizantes en Soacha, Petro insistió en señalar que en el proceso electoral colombiano se presentó un presunto “fraude electoral”, argumento recurrente con el cual intentó restarle total legitimidad democrática a la actual administración. Asimismo, el exmandatario aseveró categóricamente que el presidente electo De La Espriella “no duraría los cuatro años de gobierno”, pronosticando ante la multitud que “la población colombiana lo haría renunciar” en medio de lo que calificó como una estrategia de resistencia ciudadana y desobediencia frente a las directrices vigentes.

Ante este panorama de alta tensión, la respuesta del estratega gubernamental no se hizo esperar, señalando de manera directa a los principales promotores de dicha postura dentro del espectro político. En su pronunciamiento digital, Suárez fue sumamente enfático al advertir sin ambigüedades: “La oposición, Petro y Cepeda, no reconocen al presidente De La Espriella y anuncian, en medio de la ‘desobediencia pacífica’, que pretenden sacarlo del poder antes de cuatro años. Mucho cuidado con seguir normalizando esa narrativa y aliándose con ellos: están anunciando un golpe”.

Con estas contundentes palabras, el estratega vinculó directamente al senador Iván Cepeda en la presunta estrategia de cuestionamiento permanente al orden democrático, advirtiendo sobre los peligros inminentes de legitimar llamados que, a juicio del Ejecutivo, buscan quebrantar el mandato popular expresado claramente en las urnas. La mención conjunta de Petro y Cepeda evidencia la lectura estratégica que tiene el oficialismo sobre los movimientos de la orilla opositora, la cual mantiene una postura de confrontación abierta y permanente frente a las reformas, decisiones y directrices del actual Gobierno nacional.