Por: Caracol TV

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Si usted es usuario de patinetas eléctricas, bicicletas con asistencia o ciclomotores, debe prepararse para un cambio significativo en la forma en que se moviliza por las ciudades del país. El Ministerio de Transporte ha oficializado una nueva reglamentación que busca poner orden al vacío normativo en el que operaban estos vehículos, estableciendo obligaciones claras que deberá cumplir para evitar sanciones y, sobre todo, para garantizar su seguridad y la de los demás actores viales.

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Esta decisión surge como respuesta al acelerado crecimiento de esta alternativa de movilidad, cuya popularidad ha superado la velocidad de las leyes existentes. Sin embargo, este aumento en el uso también ha traído consigo una preocupación creciente por los accidentes de tránsito. Por ejemplo, solo en Bogotá, durante el año 2025, se registraron seis fallecimientos relacionados con este tipo de vehículos, evidenciando la vulnerabilidad de quienes los conducen, especialmente cuando se exceden los límites de velocidad permitidos.

(Lea también: Reglamentación para usuarios de patinetas eléctricas en Bogotá: ¿qué tener en cuenta?)

Nuevas normas para patinetas, bicicletas y otros vehículos eléctricos

A partir de ahora, deberá estar muy atento al velocímetro de su vehículo. La nueva normativa establece que, cuando usted transite por la infraestructura de ciclorrutas, la velocidad máxima permitida será de 25 km/h. Esta medida busca proteger tanto a los ciclistas convencionales como a los peatones que interactúan en estos espacios. Si usted decide circular por los carriles mixtos de las vías urbanas, podrá alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h. No obstante, debe tener muy claro que queda prohibido transitar por los andenes, ya que estos espacios son exclusivos para los peatones. Así mismo, no podrá circular en estos vehículos livianos por las carreteras nacionales que se encuentren fuera del perímetro urbano. Además, es importante que sepa que las autoridades locales tienen la potestad de prohibir su paso por puntos críticos o tramos específicos de la ciudad si así lo consideran necesario por razones de seguridad.

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Para que usted pueda operar estos vehículos legalmente bajo el nuevo marco normativo, debe cumplir con ciertos requisitos técnicos y personales. En primer lugar, la edad mínima establecida para conducir estos vehículos es de 16 años. En cuanto a las especificaciones del equipo, si utiliza las ciclorrutas, su vehículo no debe superar los 60 kilogramos de peso. Adicionalmente, la potencia de estos motores eléctricos no debe exceder los 1.000 vatios. Estas restricciones técnicas buscan asegurar que los vehículos que comparten espacio con las bicicletas convencionales no representen un riesgo desproporcionado por su masa o fuerza motorizada.

Obligatorio el uso del casco y elementos reflectivos

Además, los usuarios tendrá la obligación de portar elementos de seguridad de manera permanente. El uso del casco es obligatorio en todo momento mientras se encuentre en movimiento. Además, su vehículo deberá contar con un sistema de frenos funcional, así como con luces delanteras y traseras. Es fundamental que usted también incorpore elementos reflectivos para aumentar su visibilidad ante otros conductores, especialmente en condiciones de poca luz.

Una de las novedades más importantes que usted debe tener en cuenta es el requisito de identificación. Su vehículo eléctrico liviano deberá portar una especie de certificado o “cédula” de identificación que deberá estar ubicada en la parte delantera. Este mecanismo permitirá a las autoridades tener un mejor control sobre el parque automotor de movilidad personal eléctrica que circula por las vías.

Tenga en cuenta que la aplicación de estas reglas tendrá una fase de transición. El Ministerio de Transporte ha dispuesto un periodo de trabajo pedagógico que durará tres meses. Durante este tiempo, las autoridades se enfocarán en informarle y educarlo sobre estas nuevas responsabilidades sin aplicar multas inmediatas. Sin embargo, usted debe tener presente que esta flexibilidad es temporal. Se ha establecido que para el año 2027 empezarán a aplicarse de manera efectiva los comparendos y las sanciones para quienes no cumplan con lo estipulado en la resolución.

(Vea también: Gobierno publica proyecto de regulación para patinetas, monociclos y bicicletas eléctricas en Colombia)

El objetivo final de esta regulación, según han manifestado las autoridades, es crear reglas de juego claras para que usted pueda disfrutar de la movilidad eléctrica de forma inteligente, evitando ocupar espacios no permitidos y reduciendo drásticamente el riesgo de sufrir o provocar accidentes en la vía. Su compromiso con estas normas será fundamental para que la innovación en el transporte avance de la mano de la seguridad vial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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