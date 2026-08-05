Tras más de dos décadas de incansable trabajo social en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, y de haber sido una de las rostros visibles en el acompañamiento a los jóvenes de Puerto Resistencia durante las protestas de 2021, Elizabeth Serna —conocida popularmente como ‘Nikita’— hizo un balance sin filtros sobre el panorama político nacional y el rumbo que tomaron las promesas del cambio que apoyó en campaña, según reveló revista Semana.

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Lejos de mantener una postura complaciente con el actual Ejecutivo, la lideresa fue categórica al señalar que “para mí la experiencia que nosotros tuvimos, o yo en especial como líder que apoyé todo este proceso, pues para mí no fue positivo”. Serna aseguró que los compromisos pactados con los jóvenes de la denominada Primera Línea se diluyeron en el papel: “No se cumplió, pues para mi concepto no se cumplió la mayoría de las cosas, para mí casi nada”, sentenció, agregando que programas de ayudas específicas operaron como un “círculo cerrado” donde los verdaderos gestores de base quedaron excluidos.

El punto de quiebre definitivo con la dirigencia del Pacto Histórico se gestó tras un episodio en el aeropuerto de Bogotá con el senador Wilson Arias, a quien le solicitó tender puentes con el entonces senador Gustavo Bolívar para impulsar iniciativas juveniles. Según su testimonio, la respuesta fue una negativa absoluta: “No tengo nada que ver y yo en eso no me meto”. Ante esto, Serna reprochó la actitud de los congresistas y resumió su desilusión política afirmando: “A mí nunca me dieron ni un peso, pero lo dimos todo y ganó […] fui petrista, no del pacto histórico, fui petrista. Ahora no, no soy de ningún partido”. Asimismo, cuestionó con vehemencia la judicialización de jóvenes que, a su juicio, cumplían un rol pacificador: “Fueron unos que los colocaron a pagar cárcel y yo puedo meterle las manos al fuego por ellos (…) ellos eran los que metían el control, para mí más positivo que todos, y los catalogaron como delincuentes”.

En un giro político que ha sacudido las esferas locales, Serna relató cómo, ante la falta de respuestas institucionales de la izquierda, buscó al expresidente Álvaro Uribe para sacar adelante su proyecto social Jóvenes Semillas en Ruta, enfocado en prevenir los riesgos del “chacaleo” y el “güireo” en Aguablanca. “Cuando el expresidente Uribe me dice: ‘venga, nos sentamos y hablamos’, me mandó a buscar […] yo dije bueno, pues yo tanto que le hice la guerra a ese señor, tanto que peleamos con ese señor, y si él quiere, pues nos sentamos a hablar con él”, recordó. Pese a las advertencias de empresarios que le temían a una incursión en el sector, Uribe recorrió la Calle 21 en el Jarillón de Aguablanca y fue recibido por jóvenes de pandillas y exintegrantes de la Primera Línea “con toda la decencia del mundo”, un acercamiento por el cual Serna asegura haber recibido fuertes amenazas pero del que no se arrepiente: “Si aquí me dan la oportunidad de hacer algo por los jóvenes, con todo mi corazón lo hago”.

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De igual forma, la lideresa confirmó que respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella y descartó categóricamente versiones sobre supuestos pagos por “voltear” votos: “No me ha pagado nada, no lo conozco personalmente […] a mí nadie me pagó nada, yo fui de corazón”. Frente a la controversia por la instalación de sedes alternas de gobierno en Cali, Serna adoptó una mirada pragmática e invitó a los sectores locales a evitar prevenciones: “Es una oportunidad muy grande que le está dando a nuestra ciudad […] nos está colocando como un foco principal a nivel mundial”, advirtiendo que “no podemos pensar en que ya está él, tenemos que ver cómo sacamos el beneficio para que nuestra ciudad crezca y mejore”.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de un nuevo estallido social, Serna advirtió que las condiciones podrían gestarse “si el nuevo mandato comienza a hacer las cosas mal”, aunque matizó señalando que la capacidad de movilización ciudadana ya muestra signos de desgaste. Concluyó lamentando que los mayores costos de la crisis los hayan pagado aquellos talentos jóvenes a quienes “el propio gobierno les había prometido oportunidades en medio del estallido”, dejando en evidencia la profunda herida que dejó la fractura entre las bases sociales y la dirigencia política tradicional.

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