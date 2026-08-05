El debate político en las redes sociales volvió a encenderse luego de que la senadora de oposición compartiera una llamativa y provocadora publicación en su cuenta oficial de Instagram. Aprovechando el ambiente de cuenta regresiva hacia el cambio de mandato en el país, la excongresista María Fernanda Cabal exhibió una serie de botellas de vino personalizadas con particulares etiquetas, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores y detractores.

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En la imagen difundida por la exparlamentaria se aprecian envases de vino tipo brut y rosé con diseños alusivos a la coyuntura política nacional. Acompañando la fotografía, la senadora lanzó un mensaje directo que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales: “Ya están listas las botellas para el brindis: Lágrimas de zurdo y Lágrimas de mamerto. ¿Brindarían con brut o rosé? ¡Salud!”, frase que de inmediato polarizó los comentarios y se convirtió en tema de conversación obligada en los círculos políticos.

La publicación de la congresista se produce en medio de un escenario de alta tensión institucional y desgaste político que ha caracterizado los tramos recientes de la administración del presidente Gustavo Petro. A lo largo de su mandato, el Ejecutivo ha tenido que enfrentar diversos flancos de crítica, marcados por controvertidas reformas sociales, fricciones constantes con los poderes públicos y los partidos tradicionales, cuestionamientos desde los gremios económicos, y una serie de escándalos políticos que han salpicado a funcionarios de distintas carteras ministeriales y círculos cercanos al poder.

Mientras los sectores afines al Gobierno defienden las banderas del cambio y las apuestas de transformación estructural impulsadas desde la Casa de Nariño, la oposición ha intensificado su fiscalización y sus cuestionamientos sobre la gobernabilidad. Gestos como el de la senadora reflejan el clima de polarización con el que diversos actores políticos anticipan el cierre del ciclo presidencial, convirtiendo cualquier manifestación simbólica en un pulso de opiniones de cara al futuro institucional del país.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.