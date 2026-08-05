Una mujer de aproximadamente 38 años fue asesinada en la mañana de este miércoles en el barrio San Martín, en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

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De acuerdo con la información conocida preliminarmente por ‘Gato Noticias’, el homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle 1 con carrera 6 Este, donde la víctima fue atacada con arma de fuego en plena vía pública.

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Según las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, la mujer habría salido de su vivienda hacia las 6:00 de la mañana, al parecer para dirigirse a su lugar de trabajo.

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En ese momento, cuando estaba próxima a cruzar una de las calles del sector, habría sido interceptada por un hombre armado, quien presuntamente le disparó en varias oportunidades antes de huir del lugar.

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Por ahora, esta versión hace parte de las hipótesis que son materia de investigación por parte de las autoridades y aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el ataque, la mujer falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Hasta el lugar llegaron unidades de criminalística de la SIJÍN de la Policía, que realizaron la inspección técnica al cadáver y comenzaron la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

El crimen causó conmoción entre los habitantes del barrio San Martín, quienes observaron el procedimiento judicial mientras las autoridades acordonaban la zona.

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Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente y las autoridades trabajan para establecer tanto su identificación como el posible móvil del homicidio.

La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y busca determinar si el ataque estuvo relacionado con un hecho de sicariato o con otro tipo de circunstancias.

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