Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A dos días de entregar la presidencia, Gustavo Petro lideró en Soacha el Gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, un evento con el que marcó el cierre de su mandato y donde reafirmó su compromiso con las reformas impulsadas durante sus cuatro años al frente del Gobierno. El presidente evitó un discurso tradicional de despedida y, en cambio, insistió ante miles de asistentes en la importancia de mantener al país en estado de “movilización” ciudadana para defender los cambios legislativos alcanzados en su gestión.

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En palabras de Petro, este encuentro no buscaba ser la culminación de las manifestaciones oficiales, sino “la primera en la resistencia para evitar que se cambien las normas de justicia social”. El mensaje, recibido por estudiantes, docentes, organizaciones sociales y familias presentes en el parque principal de Soacha, subrayó que los avances en materia social, educativa y de justicia deben protegerse más allá del final de su periodo presidencial.

El presidente aprovechó el escenario para reiterar sus denuncias recientes sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral que le otorgó la victoria a Abelardo De la Espriella. Según el mandatario, durante la campaña habrían ingresado recursos desde el exterior con el objetivo de influir en la opinión pública a través de cuentas falsas y personas contratadas para viralizar contenidos en redes sociales. Petro sostuvo que “se emplearon dineros extranjeros para manipular la opinión pública”, reiterando así la postura que ha venido manifestando en sus últimas intervenciones.

Otro punto central de su discurso fue la advertencia sobre posibles hechos de violencia durante la ceremonia de posesión presidencial, programada para el 7 de agosto en Cali. Según Petro, existen informaciones sobre eventuales actos violentos que podrían ser usados como pretexto para decretar el estado de conmoción interior, una medida excepcional que, afirmó, permitiría modificar varias leyes aprobadas durante su administración mediante decretos.

Al cierre de su intervención, el presidente dejó claro que, tras abandonar la Casa de Nariño, permanecerá activo en la política y alentó a la ciudadanía a responder con movilizaciones ante cualquier intento de desmontar sus reformas. Incluso, advirtió que si se intentara judicializarlo por razones políticas, convocaría desde ya a una “huelga general indefinida”.

El festival también sirvió para hacer balance del sector educativo, destacando la ampliación de la gratuidad en educación superior, el fortalecimiento de universidades públicas y la inversión en infraestructura. El evento concluyó con presentaciones culturales y un emotivo mensaje de Antonella Petro, hija del mandatario, quien ante el público expresó: “Se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”.

Con este mensaje en Soacha, Petro cerró su agenda pública, dejando planteada la continuidad de sus luchas políticas tras el cambio de Gobierno el próximo 7 de agosto.

¿Cuáles fueron las principales denuncias de Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales?

Gustavo Petro denunció que en las elecciones que dieron como ganador a Abelardo De la Espriella se presentaron irregularidades, específicamente la utilización de recursos extranjeros para manipular la opinión pública. Según afirmó, estos recursos se habrían usado para contratar personas y crear cuentas falsas en redes sociales con el fin de influir en los votantes, una postura que reiteró en el cierre de su mandato.

¿Qué implica un estado de conmoción interior y por qué Gustavo Petro lo mencionó en su discurso?

El estado de conmoción interior es una medida excepcional que permite al Gobierno modificar leyes por medio de decretos ante situaciones graves de orden público. Gustavo Petro advirtió que existen informaciones sobre posibles hechos de violencia durante la posesión presidencial y sugirió que esos hechos podrían usarse como excusa para declarar esta medida, con el objetivo, según él, de desmontar reformas sociales aprobadas durante su administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.