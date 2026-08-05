El expresidente Álvaro Uribe rompió el silencio sobre el panorama político nacional y entregó detalles de su relación con el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella, fijando la postura que mantendrá el Centro Democrático frente a la administración entrante y advirtiendo sobre los riesgos del clientelismo tradicional.

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Frente al rol que asumirá su colectividad, Uribe aseguró en Blu Radio que se mantendrán como un partido de gobierno en los temas fundamentales para el país. “Todo eso hay que manejarlo de manera constructiva y somos partido de Gobierno. Nosotros todo lo que sea para recuperar la seguridad, el empleo, reciclar la deuda, reducir el tamaño del Estado, ahí estará la bancada apoyando al Centro Democrático”, afirmó, puntualizando que aunque mantendrán una disposición constructiva, habrá debates naturales cuando los proyectos de ley lleguen al Congreso.

Sobre la creación del partido Defensores de la Patria, impulsado por el presidente electo, el exmandatario se mostró abierto y respetuoso del pluralismo democrático. “A mí me ha interesado mucho ser beligerante con las tesis en el trabajo, respetuoso con las personas… O sea que la beligerancia en favor de nuestras tesis continúa, que aprueben ese partido, bienvenido, la democracia tiene que ser una constelación”, señaló, al tiempo que reconoció que sectores opositores han intentado socavar al Centro Democrático, aunque prefirió centrarse en el trabajo partidario actual.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención giró en torno a la conversación privada que sostuvo con De la Espriella y la invitación formal que recibió para asistir a la posesión presidencial. Uribe expresó aprecio personal por el mandatario electo y su familia, pero admitió que atraviesa un momento complejo que dificulta su presencia en el evento: “Yo tengo encima una indagatoria y unos problemas de seguridad delicados, estoy yo en una pelea con mi alma. Tengo esa lucha interna, lo apreció a él, no hay nada político ni nada personal, ha estado bastante perturbada mi alma con esa cosa personal que estoy enfrentando”, confesó, añadiendo que su espíritu se ha visto afectado por la persecución judicial.

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Finalmente, el expresidente lanzó una aguda advertencia sobre la conformación de los órganos de control y los respaldos políticos que rodean al nuevo Ejecutivo. Uribe cuestionó la persistencia de prácticas clientelistas tanto en sectores afines al gobierno como en la oposición, y abogó por instituciones técnicas y de menor tamaño. “Alrededor de él hay un viejo clientelismo muy dañino. Luchemos los principios, evitemos las personas”, sentenció, reafirmando que los entes de vigilancia no deben estar al servicio de la burocracia ni de la politiquería.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.