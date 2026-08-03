El asesinato del rapero mexicano Soldis C4, cuyo nombre era Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades de Jalisco. El artista, de 30 años, murió luego de un ataque armado ocurrido en Guadalajara cuando adelantaba la grabación de un videoclip, un hecho que conmocionó a seguidores, colegas y a la escena del rap urbano en México.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Murió famosa ‘influencer’: los detalles de lo que pasó han provocado mucha confusión)

Hasta ahora, las autoridades no han informado quién estaría detrás del crimen ni cuál habría sido el motivo del ataque. Tampoco se reportan personas capturadas por este caso, mientras los investigadores avanzan con distintas líneas de indagación para establecer qué ocurrió y dar con el responsable.

Entre las primeras acciones emprendidas por las autoridades figura la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el homicidio, además de la recopilación de testimonios y el análisis de las evidencias encontradas en la escena. Los casquillos hallados durante la inspección hacen parte del material que será examinado dentro del proceso.

De acuerdo con la información divulgada por medios mexicanos, el ataque ocurrió el viernes 31 de julio de 2026 en la colonia Lázaro Cárdenas, de Guadalajara. Soldis C4 estaba acompañado por varias personas mientras preparaban una producción audiovisual cuando un hombre con el rostro cubierto apareció en el lugar y disparó directamente contra él.

(Lea también: Murió reconocida actriz de 18 años que apareció en ‘Godzilla’; iba en carro y cayó a una zanja)

Después de cometer el ataque, el agresor escapó en una motocicleta antes de que llegaran las autoridades. Fueron los habitantes del sector quienes alertaron a los organismos de emergencia al escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Poco después acudieron integrantes de la Policía Municipal y personal médico. Sin embargo, cuando examinaron al artista confirmaron que ya había fallecido a causa de las heridas ocasionadas por los disparos.

¿Quién era Soldis C4?

Jesús Alejandro Hinojosa Vargas había construido una carrera dentro del movimiento del rap independiente en Guadalajara. Bajo el nombre artístico de Soldis C4 se dio a conocer como cantante, productor y promotor de talentos emergentes, convirtiéndose en una figura reconocida entre quienes siguen el rap de barrio en esa región de México.

Además de escribir e interpretar sus propias canciones, también impulsó el trabajo de otros artistas que buscaban abrirse espacio en la escena urbana. Esa faceta le permitió fortalecer vínculos con distintos exponentes del género y participar en múltiples colaboraciones musicales.

Entre los temas más conocidos de su repertorio aparecen ‘El destino del barrio’, ‘Por mi familia’, ‘Fuego’, ‘Turbio’, ‘Camino volando’ y ‘Antes que ustedes’, producciones con las que ganó reconocimiento entre sus seguidores.

Su fallecimiento fue confirmado por La Clika Music, colectivo del que hacía parte. A través de un mensaje público, la organización expresó condolencias a la familia del rapero y pidió respeto durante el duelo.

El crimen provocó reacciones en redes sociales

La muerte de Soldis C4 desató numerosas muestras de solidaridad entre artistas, amigos y fanáticos. En distintas plataformas digitales comenzaron a multiplicarse mensajes de despedida en los que recordaron su aporte al rap mexicano y lamentaron que su vida terminara de manera violenta.

Muchos usuarios también aprovecharon para pedir que el caso no quede impune y que las autoridades identifiquen cuanto antes al responsable del ataque.

Mientras la investigación sigue su curso, el homicidio del músico vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia que han afectado a integrantes de la escena musical en México. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre las hipótesis del caso y esperan que el análisis de las pruebas físicas, los registros de video y los testimonios permitan esclarecer las circunstancias en las que fue asesinado Soldis C4.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)