Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra su aniversario número 488 apostándole nuevamente al Festival de Verano 2026, una iniciativa que busca mucho más que festejar una fecha: su objetivo es consolidarse como una plataforma de bienestar, encuentro ciudadano y dinamización económica. Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la edición de 2025 destacó no solo por la variedad de eventos gratuitos sino por el contundente impacto económico, calculado en más de $243.000 millones, resultado de la inversión pública, el gasto de asistentes, el turismo nacional e internacional, alianzas privadas y la participación activa de emprendimientos y servicios vinculados a la operación del Festival.

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Daniel García Cañón, director del IDRD, resaltó que los resultados del Festival “confirman que el deporte y la recreación también mueven la economía de Bogotá”. De acuerdo con la entidad, el mayor aporte lo realizó el gasto de asistentes residentes en el Distrito, con un estimado de $149.813 millones en consumos de transporte, alimentación, bebidas y otros servicios relacionados durante la programación. Este flujo de recursos evidenció la capacidad de la cartelera pública, gratuita y descentralizada para generar oportunidades a comerciantes y trabajadores instalados en torno a los escenarios de la ciudad.

La dimensión turística también fue considerable: el estudio del IDRD calculó la participación de 90.000 visitantes, de los cuales cerca de 81.000 fueron nacionales y 9.000 internacionales, quienes habrían dejado un gasto cercano a los $81.000 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y actividades de entretenimiento. Este comportamiento posiciona al Festival como motor del turismo y contribuye a que Bogotá sea reconocida como destino para eventos deportivos, recreativos y culturales de alto impacto.

En materia de inversión, el IDRD destinó más de $8.700 millones a la organización, producción y adecuación de escenarios. Por otra parte, las alianzas estratégicas con marcas y patrocinadores sumaron $3.556 millones, potenciando los componentes técnicos, artísticos y logísticos del Festival. A esto se sumó la participación de emprendimientos en áreas como deporte, bienestar y tecnología, que aprovecharon los espacios para ampliar redes y conectar con el público asistente.

De cara al Festival de Verano 2026, la expectativa es superar estos logros. Del 31 de julio al 31 de agosto la ciudad contará con más de 60 actividades gratuitas en parques, calles y escenarios públicos, incluidas experiencias culturales, deportivas y recreativas. México será el país invitado, aportando a la agenda a través de su música y tradiciones. El IDRD invita a consultar la programación oficial y recomienda verificar horarios y requisitos antes de participar en cada evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico del Festival de Verano de Bogotá según el IDRD?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) estimó para la edición de 2025 un impacto económico de $243.290 millones, producto del gasto de asistentes, el aporte de turistas nacionales e internacionales, la inversión pública, alianzas privadas y la activación de emprendimientos y servicios asociados.

¿Qué actividades gratuitas ofrece el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026, de acuerdo con la información entregada por el IDRD, extenderá más de 60 eventos gratuitos de deporte, recreación, cultura y entretenimiento, distribuidos por parques, escenarios deportivos y espacios públicos para diferentes públicos y edades.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).