Por: VALORA ANALITIK

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el sábado primero de agosto en su cuenta de Truth Social una imagen del mapa de Venezuela sombreado con la bandera estadounidense y el mensaje ’51st State’.

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La publicación se dio el mismo día en que se instaló la primera mesa de negociación entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, un proceso respaldado por Washington.

El mandatario ya había recurrido a esa imagen. El 12 de mayo, en una entrevista con Fox, afirmó que estaba «considerando seriamente» convertir a Venezuela en el estado 51, y al día siguiente subió el mismo mapa a su red social. Delcy Rodríguez respondió entonces que Venezuela “jamás” ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial de Venezuela.

Trump ha usado la fórmula con otros territorios. Se la ha aplicado a Canadá en repetidas ocasiones y ha hecho insinuaciones similares sobre Groenlandia, que llegó a decir que estaba dispuesto a comprar por su relevancia para la seguridad nacional estadounidense.

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Petróleo y elecciones sin calendario

Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro permanece en Nueva York a la espera de un juicio federal por narcoterrorismo.

Destacado: Juicio contra Nicolás Maduro en EE. UU. ya tiene fecha: juez fija inicio para junio de 2027.

Washington no ha fijado un calendario electoral. El viernes, Trump declaró ante la prensa que Venezuela todavía no está «preparada» para celebrar elecciones, aunque sostuvo que ha habido «avances». En la misma intervención afirmó que «Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico» y destacó los beneficios que están obteniendo las empresas estadounidenses y la población venezolana en el mercado petrolero.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.