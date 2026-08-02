Un lamentable accidente aéreo cobró la vida de 13 personas este sábado en Perú debido a la caída repentina de una pequeña aeronave comercial, de acuerdo con información de la agencia Efe.

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El trágico suceso ocurrió mientras los ocupantes llevaban a cabo un recorrido turístico sobre las célebres y milenarias Líneas de Nazca, sin dejar ningún sobreviviente en el lugar.

Las autoridades reportaron la pérdida de los dos tripulantes peruanos, siete ciudadanos italianos pertenecientes a dos familias y dos parejas de viajeros alemanes y españoles.

La aeronave perteneciente a la empresa Aerodiana emprendió su vuelo cerca del mediodía partiendo desde el aeropuerto de Pisco situado en la región de Ica.

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El siniestro se registró aproximadamente a las 13:00 hora local (18:00 GMT), a una distancia cercana a dos kilómetros de las instalaciones del aeródromo de Nazca.

La unidad monomotor Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad total para doce pasajeros transitaba por la zona geográfica de Socos, ubicada dentro del distrito Pueblo Nuevo.

Durante dicho trayecto, los pilotos transmitieron una señal de auxilio a la estación de control aéreo e inmediatamente interrumpieron toda la comunicación radial con la torre.

Posteriormente, uniformados de la Policía Nacional, bomberos especializados y delegados de la Dirección General de Aeronáutica Civil acudieron al terreno, certificando el trágico fallecimiento general.

Organismos oficiales activaron los protocolos normativos e investigaciones aeronáuticas para determinar las razones exactas que desencadenaron la caída del transporte comercial sobre la zona desértica.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lamentó lo ocurrido manifestando públicamente su pesar y detalló las acciones gubernamentales adoptadas frente a la emergencia nacional surgida

“El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida”, indicó.

De igual manera, la mandataria peruana confirmó que el Gobierno evalúa cerrar preventivamente la terminal aérea desde donde despegó la nave perteneciente a la firma Aerodiana.

Por otro lado, representantes del Ministerio Público enviaron al fiscal provincial Hugo Umiña para realizar el levantamiento de los restos en el lugar del siniestro.

Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal trasladaron a los fallecidos hacia las instalaciones de la morgue para completar las tareas de identificación y posterior entrega.

La firma comercial Aerodiana manifestó su pesar ofreciendo palabras de solidaridad a las familias damnificadas para acompañar la compleja situación personal vivida durante la tragedia: “con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”

La compañía privada resaltó su impecable trayectoria corporativa durante dieciocho años ininterrumpidos de operaciones turísticas en el sector aéreo peruano, asegurando que el hecho los “afecta profundamente”.

Representantes directivos reafirmaron su compromiso para colaborar activamente con las entidades estatales a cargo de esclarecer las causas definitivas del mortal siniestro registrado este fin de semana.

Este imprevisto acontecimiento ocurrió un día después de que Meteorología reportara vientos Paracas en Ica con ráfagas moderadas de 50 kilómetros por hora registrados en Pisco.

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