El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente a la situación política de Venezuela y aseguró que, por ahora, el país no está preparado para celebrar nuevas elecciones, aunque reconoció avances durante la actual administración encabezada por Delcy Rodríguez.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una intervención desde la Casa Blanca, donde el mandatario estuvo acompañado por varios funcionarios de su Gobierno y habló sobre el proceso de transición que vive el país vecino.

Trump cree que Venezuela aún no está lista para votar

Durante su intervención, Trump dejó claro que, a su juicio, todavía no existen las condiciones para convocar unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

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“En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente no están listos todavía, pero se ha logrado mucho progreso. Delcy lo ha estado haciendo de forma fantástica”, afirmó el mandatario estadounidense.

Con esas palabras, Trump dio a entender que, aunque observa avances en la estabilización del país, considera que el proceso político aún necesita consolidarse antes de llevar a cabo unos nuevos comicios.

#Mundo | El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela no está preparada para vivir una nueva jornada electoral y reiteró que la presidenta encargada está ejerciendo el cargo “de forma fantástica”. “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente no están listos todavía,… pic.twitter.com/T0ezxEH70j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 24, 2026

Trump elogió la gestión de Delcy Rodríguez

Además de referirse al panorama electoral, Trump destacó el papel que ha desempeñado Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada de Venezuela desde enero de 2026, tras los cambios políticos ocurridos en el país.

El mandatario estadounidense calificó su gestión como “fantástica”, un respaldo que llega en medio de los esfuerzos de la administración interina por estabilizar la situación política e institucional venezolana.

Las declaraciones de Trump vuelven a poner el foco sobre el futuro político de Venezuela, donde sigue abierto el debate sobre cuándo podrían darse las condiciones para convocar unas elecciones que definan el rumbo definitivo del país.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.