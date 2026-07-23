El caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, sigue generando controversia en Estados Unidos. Ahora, el agente David Brouillette, señalado como el responsable del disparo que acabó con la vida del joven, quedó en el centro de nuevas críticas tras la divulgación de un audio en el que presuntamente amenaza e insulta a su exesposa.

Sigue a PULZO en Discover

La grabación fue difundida por legisladores demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a través de la cuenta Homeland Dems. En el audio, que le atribuyen a Brouillette, se escuchan fuertes insultos contra la familia de su expareja, Ashley Brouillette, además de una amenaza de muerte. “Todas y cada una de las mujeres de tu estirpe no son más que unas (…) gordas y asquerosas. Y a todas ustedes les deberían cortar la (…) garganta. Sí, deberían”, se escucha en la grabación.

(Vea también: Gobierno de EE. UU. reveló cómo entró al país Joan Sebastián, colombiano asesinado por ICE)

La revelación intensificó los cuestionamientos contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya que organizaciones y dirigentes políticos de oposición consideran que el caso evidencia posibles fallas en los procesos de selección y evaluación psicológica de los agentes encargados de los operativos migratorios. Por ello, varios congresistas exigieron revisar los controles aplicados antes de entregar armas a este tipo de funcionarios.

Lee También

Las críticas también se apoyan en declaraciones de Ashley Brouillette, quien habló con medios estadounidenses como NPR y aseguró que su expareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Según esos reportes, existe un informe policial de 2022 en el que se menciona una presunta agresión contra su hija menor de edad, además de denuncias por amenazas con arma de fuego.

La periodista de política exterior Laura Rozen también se pronunció sobre el caso y recordó que la exesposa del agente denunció episodios de violencia que, según ella, debieron ser considerados durante los procesos de contratación. Entre ellos mencionó un supuesto incidente en el que Brouillette habría lanzado a su hija de 13 años contra una mesa, un mensaje de voz con amenazas de muerte y otro episodio en el que, presuntamente, le apuntó con un arma mientras ella se bañaba.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.