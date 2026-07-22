El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que su administración analizó si la ciudad tenía facultades para ejecutar una eventual orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, concluyó que el gobierno municipal no cuenta con autoridad legal para hacerlo y trasladó el llamado al Gobierno federal de Estados Unidos. “Netanyahu no es bienvenido“, dijo.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Mamdani afirmó que la administración federal sí tendría la capacidad de actuar y pidió que Estados Unidos se una a la Corte Penal Internacional para hacer efectiva la orden de arresto. “Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene”, manifestó el mandatario.

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Durante su intervención, el alcalde sostuvo que Netanyahu debe responder ante la justicia internacional por las acciones atribuidas a su gobierno en la guerra en Gaza. Según dijo, cualquier persona que observe la situación “con sus ojos, con su corazón y con su conciencia” debería reconocer la magnitud de la devastación y entender que corresponde que el mandatario israelí comparezca ante un tribunal.

Mamdani fue aún más contundente al calificar a Netanyahu como “un criminal de guerra” y respaldó la actuación de la CPI. Además, lo responsabilizó por miles de muertes, el ataque contra hospitales, las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria y los asesinatos de trabajadores humanitarios y periodistas durante el conflicto. “Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes”, afirmó.

Pese a la dureza de sus declaraciones, el alcalde reiteró que la ciudad de Nueva York carece de herramientas legales para ejecutar una orden de captura internacional. Por ello, insistió en que la decisión corresponde al Gobierno federal y concluyó su mensaje pidiendo a Washington que adopte las medidas necesarias para cumplir con la orden emitida por la Corte Penal Internacional.

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