Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno buscará recomponer y fortalecer la relación diplomática de Colombia con Israel, una vez asuma funciones en la Casa de Nariño.

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El pronunciamiento se conoció este miércoles, luego de una conversación telefónica entre De la Espriella y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien lo felicitó por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo 21 de junio.

Tras la llamada, el canciller israelí aseguró en su cuenta de X que el presidente electo colombiano le reiteró su intención de construir una alianza más sólida entre ambos países. Según Sa’ar, Israel también tiene interés en consolidar esa relación bilateral en beneficio de las dos naciones.

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De la Espriella respondió al mensaje del funcionario israelí y ratificó que Colombia restaurará y fortalecerá sus vínculos con el Estado de Israel. Además, señaló que ese país podrá contar con Colombia como “un amigo leal y un aliado firme”.

La postura del mandatario electo marca un giro frente a la política exterior que venía sosteniendo Colombia en relación con Israel y anticipa uno de los cambios diplomáticos que impulsaría su administración.

Thank you, my dear friend. Colombia will restore and strengthen its relationship with the State of Israel like never before. Israel can count on Colombia as a loyal friend and steadfast ally. May God bless our two nations. _____ Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y… https://t.co/YwaQEdUtwM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 24, 2026

Por ahora, no se han entregado detalles sobre los primeros pasos institucionales que adoptaría el nuevo gobierno para restablecer plenamente esa relación.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.