La vida personal de Abelardo de la Espriella volvió a despertar interés luego de convertirse en el presidente electo de Colombia. Además de su trayectoria como abogado y empresario, muchos ciudadanos ponen la mirada en aspectos menos conocidos de su historia, entre ellos su primer matrimonio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Figuras del petrismo empezaron a reconocer triunfo de De la Espriella; enviaron mensajes)

Antes de formar una familia con Ana Lucía Pineda, el hoy presidente electo estuvo casado con Yoly Illidge Pimienta, una abogada especializada en Derecho Comercial. La relación se formalizó mediante matrimonio civil en 2001, cuando ambos se encontraban en una etapa de crecimiento profesional dentro del ámbito jurídico.

De acuerdo con la información divulgada por La Kalle, la unión duró cerca de tres años y concluyó en 2004. Durante ese periodo, Illidge también participó en una etapa importante del desarrollo profesional de De la Espriella, pues personas cercanas a su entorno han destacado su aporte en los primeros años de la firma jurídica que posteriormente alcanzó reconocimiento nacional.

Lee También

A diferencia de otras personas cercanas al mandatario electo, Yoly Illidge Pimienta ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación y de la exposición pública. Su nombre rara vez aparece en entrevistas o eventos relacionados con la actividad política y empresarial de su exesposo.

¿Por qué Abelardo de la Espriella se separó de su primera esposa?

Con el paso de los años, Abelardo de la Espriella se refirió en algunas entrevistas a los motivos que llevaron al final de su primer matrimonio. Según explicó, la juventud y las diferencias entre ambos influyeron en el desenlace de la relación.

El abogado señaló que no consiguieron la compatibilidad necesaria para sostener el proyecto de vida que habían construido juntos. Con el tiempo, ambos entendieron que sus objetivos personales tomaban rumbos distintos y optaron por poner fin a la unión de manera amistosa.

Años después del divorcio, la vida sentimental de De la Espriella tomó otro camino con Ana Lucía Pineda, a quien conocía desde la infancia por la cercanía entre sus familias en Montería. El reencuentro ocurrió cuando ambos eran adultos y la relación avanzó rápidamente hasta convertirse en una de las más estables de la vida pública colombiana.

Actualmente, la pareja suma cerca de 17 años de matrimonio y tiene cuatro hijos. Además, Pineda ha acompañado activamente los proyectos empresariales y políticos del ahora presidente electo, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de su círculo familiar.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.