A medida que avanza el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial, distintas figuras cercanas al progresismo y a la campaña de Iván Cepeda han comenzado a reconocer públicamente la victoria de Abelardo de la Espriella, quien se perfila como el próximo presidente de Colombia.

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Desde la campaña de Cepeda se expresaron dudas sobre el proceso electoral y se presentaron reclamaciones relacionadas con el conteo de votos. Sin embargo, con el paso de las horas, algunos políticos cercanos al petrismo y exfuncionarios de Gustavo Petro comenzaron a aceptar los resultados preliminares que favorecen al abogado y líder de derecha.

Uno de los primeros en reconocer públicamente el resultado fue Juan Fernando Cristo, aliado de la campaña de senador y exministro del Interior, quien envió un mensaje de felicitación al presidente electo y llamó a respetar la decisión expresada en las urnas. Su pronunciamiento marcó un giro frente a las dudas que habían surgido desde algunos sectores del petrismo sobre el proceso electoral.

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“Los escrutinios concluyeron y sus resultados confirman el triunfo por un estrecho margen de Abelardo de la Espriella. Se rompieron todos los récords de participación ciudadana. Los colombianos decidieron en democracia, con libertad y tranquilidad. Felicitaciones al presidente electo. Poco menos de la mitad de los colombianos escogió la opción de la vida y la paz de nuestro candidato Iván Cepeda”, escribió Cristo.

Los escrutinios concluyeron y sus resultados confirman el triunfo por un estrecho margen de @AbelardoPTE . Se rompieron todos los récords de participación ciudadana. Los colombianos decidieron en democracia, con libertad y tranquilidad. Felicitaciones al presidente electo por su… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) June 23, 2026

A esa posición se sumó el representante a la Cámara Agmeth Escaf, integrante del Pacto Histórico, quien reconoció la derrota electoral de su sector pese al estrecho margen que separó a los dos candidatos. El congresista señaló que De la Espriella asumirá el reto de gobernar un país dividido y le pidió actuar con prudencia frente a quienes ejercerán oposición durante los próximos cuatro años.

“Reconozco esta derrota electoral a pesar del estrecho margen de menos del 1% de diferencia. El país votó y eligió. Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella. A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Escaf también destacó que la diferencia entre ambos aspirantes fue reducida y sostuvo que el nuevo mandatario deberá ofrecer garantías democráticas a casi la mitad del electorado que respaldó la candidatura de Cepeda.

Reconozco esta derrota electoral a pesar del estrecho margen de menos del 1% de diferencia. El país votó y eligió. Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella. A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y… — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) June 23, 2026

Las reacciones no se limitaron al Congreso. Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil y uno de los funcionarios más cercanos al gobierno de Gustavo Petro, también reconoció el resultado electoral y aceptó a De la Espriella como sucesor del actual presidente.

A través de un mensaje público, Saade manifestó que la democracia implica respetar la voluntad de los votantes tanto en la victoria como en la derrota, por lo que expresó su disposición a respaldar la institucionalidad y el desarrollo del proceso de transición hacia el nuevo gobierno.

“Reconozco, sin rodeos y sin condiciones, el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Las urnas han hablado con claridad, y yo soy demócrata”, afirmó Saade.

Cómo quedó el preconteo de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La diferencia entre ambos candidatos fue estrecha. Según los resultados reportados por las autoridades electorales, De la Espriella obtuvo cerca de 12,96 millones de votos (49,66 %), mientras que Cepeda alcanzó aproximadamente 12,71 millones de sufragios (48,70 %), una distancia cercana a los 250.000 votos.

El reconocimiento de la victoria ocurre mientras la Registraduría Nacional continúa consolidando los resultados definitivos. La entidad informó que el escrutinio presenta una coincidencia del 99,997 % con el preconteo, una de las cifras más altas registradas en procesos electorales recientes del país.

Por su parte, Iván Cepeda había manifestado que esperaría el avance de la revisión oficial antes de pronunciarse de manera definitiva sobre los resultados. Sin embargo, el reconocimiento de dirigentes y colaboradores cercanos refleja un cambio de tono dentro de la campaña progresista frente al desenlace de la contienda.

La elección dejó un panorama político marcado por la polarización. De la Espriella asumirá la Presidencia con el reto de tender puentes con una parte importante del electorado que respaldó a su rival, en un escenario donde la diferencia entre ambas campañas fue inferior a un punto porcentual.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.