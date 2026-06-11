A solo diez días de que el país defina su futuro en las urnas, la campaña presidencial de 2026 acaba de registrar uno de sus capítulos más escandalosos en el terreno disciplinario. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura inmediata de una investigación y decretó la suspensión provisional del cargo del representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth José Escaf Tijerino.

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La drástica medida apartará al congresista de sus funciones legislativas de manera inmediata y se extenderá hasta el próximo 21 de junio de 2026, justamente el día en que se llevará a cabo la crucial segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

La decisión, adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del órgano de control, se originó tras una queja formal interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. Bustos acudió a las autoridades luego de escuchar las alarmantes declaraciones que Escaf emitió durante una entrevista el pasado 9 de junio de 2026.

En dicho espacio, el representante lanzó un durísimo y vulgar ataque verbal en contra del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, actual líder de la intención de voto según las encuestas más recientes. De acuerdo con el expediente de la Procuraduría, Escaf usó expresiones que sobrepasaron cualquier límite del debate político respetuoso:

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El aspirante presidencial “se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones”, arremetió Escaf en la entrevista. Y añadió: “Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos”.

Para la Procuraduría, estas afirmaciones son potencialmente irrespetuosas, denigrantes y violan los deberes de decoro y rectitud que debe mantener cualquier servidor público, más aún un legislador de la República. El Ministerio Público consideró necesario suspender a Escaf para evitar que, desde su dignidad como congresista, continúe interfiriendo o alterando el debate democrático con agresiones verbales de este calibre en la recta final de las elecciones.

Este nuevo escándalo llega en el momento de mayor vulnerabilidad y tensión política en Colombia, donde el desgaste del partido de Gobierno y el avance de la oposición en las regiones han radicalizado los discursos de los líderes políticos. Tras la notificación, Escaf deberá abandonar su curul de manera temporal, mientras sectores de la oposición celebran el freno a la violencia verbal y el oficialismo asimila un duro golpe estratégico en el Congreso a días de abrirse las urnas.

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