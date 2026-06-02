La Procuraduría suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por una presunta participación indebida en política. La decisión se conoció en medio del ambiente electoral que vive el país de cara a la segunda vuelta presidencial y se suma a otras medidas adoptadas recientemente por el ente disciplinario.

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La suspensión fue anunciada apenas horas después de que la Procuraduría también apartara temporalmente de su cargo al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por hechos relacionados con una posible intervención en asuntos políticos, una conducta restringida para los servidores públicos por la legislación colombiana.

Las declaraciones de Carlos Carrillo que motivaron la decisión

Carrillo hizo varios pronunciamientos durante una rueda de prensa desde la Sala de Crisis de la UNGRD en los que expresó respaldo al presidente Gustavo Petro y lanzó críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Durante el espacio, el director de la UNGRD aseguró: “Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”.

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Asimismo, Carrillo manifestó su preocupación por el avance de sectores políticos que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”. En ese contexto afirmó: “Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”.

La polémica ocurre además en medio de los cuestionamientos por una presunta participación en política del propio presidente Gustavo Petro, tema que tomó fuerza luego de un mensaje publicado por el mandatario en sus redes sociales.

En dicha publicación, Petro sostuvo que “el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas”, al tiempo que invitó a los ciudadanos a proteger “los avances logrados” durante su administración. También expresó que Colombia debe convertirse en “el faro brillante de la esperanza del mundo” y aseguró que se pondrá “al frente” en la actual contienda electoral.

Más funcionarios suspendidos por participación política

Las recientes decisiones disciplinarias no se limitan a Carrillo y Saade. Entre los funcionarios suspendidos también aparece la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez. Además, por fuera del Gobierno, la Procuraduría suspendió a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, luego de que fuera vista portando un poncho a favor de Iván Cepeda durante la jornada electoral.

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