Cepeda fue directo y criticó el discurso de De la Espriella horas después de haber ganado las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

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“Dio un discurso ambiguo. Por una parte, dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, que iba a respetar a sus contradictores y que les iba a dar garantías. Pero, a renglón seguido, hizo algunas declaraciones que vale la pena responder”, señaló.

“Nos pidió que alistáramos maletas; no sé para qué. De acá no nos vamos a ir. En mi caso, está muy claro mi comportamiento”, agregó.

“Elevando el tono de voz, nos dijo que ‘el tigre muerde duro y que puede morder más fuerte’. Que no nos amenace, se lo digo con claridad. Nosotros somos un movimiento muy numeroso, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencia. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, destacó.

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¿Puede cambiar el resultado de las elecciones?

En Colombia hay expectativa por el resultado del escrutinio de la segunda vuelta presidencial y la posibilidad de que este modifique el preconteo que dio como ganador a Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda.

Aunque el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico decidieron esperar el resultado oficial antes de reconocer la elección, expertos consideran poco probable un cambio significativo.

El escrutinio es el proceso mediante el cual jueces de la República verifican oficialmente los votos registrados en cada mesa y el Consejo Nacional Electoral (CNE) formaliza el resultado definitivo.

Este procedimiento revisa los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación, que contienen el número de votos por cada candidato, además de votos en blanco, nulos y no marcados.

Según explicó el exregistrador Alfonso Portela, tanto el preconteo como el escrutinio parten de la misma fuente documental, por lo que históricamente las diferencias entre ambos procesos han sido mínimas.

Como antecedente, en la primera vuelta presidencial de 2026 la coincidencia entre ambos conteos alcanzó el 99,94 %.

Aunque se presentaron reclamaciones e impugnaciones, estas podrían modificar solo algunos pocos votos, una diferencia que no sería suficiente para alterar el resultado general de la elección.

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