Las primeras concentraciones de simpatizantes de Iván Cepeda se registraron este domingo en el centro de Bogotá, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales.

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De acuerdo con un reporte de Blu Radio, cerca de 150 personas se reunieron en inmediaciones del Museo Nacional, en la carrera Séptima con calle 32, portando banderas de Colombia y algunos instrumentos, como tambores, mientras seguían el conteo de votos.

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Según la emisora, en el lugar fue instalada una pantalla gigante que transmitía en tiempo real los resultados de la Registraduría, lo que sugiere que la convocatoria había sido organizada previamente para hacer seguimiento a la jornada electoral y no surgió de manera espontánea al saberse los resultados.

Manifestación en Bogotá genera afectaciones en movilidad

La concentración obligó a cierres viales sobre la carrera Séptima y desvíos por la carrera 13, mientras las autoridades monitoreaban el comportamiento de los asistentes.

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Hasta el momento, la manifestación se ha desarrollado de manera pacífica, sin que se hayan reportado alteraciones de orden público, recalca Blu.

TransMilenio reportó más de 23.000 usuarios afectados

Por su parte, TransMilenio informó sobre afectaciones en la operación del sistema, especialmente en el corredor del centro de la ciudad.

La entidad indicó que permanecían cerradas las estaciones:

Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

Museo del Oro

Asimismo, señaló que se mantenían desvíos para varias rutas zonales y duales, mientras la estación Las Aguas seguía operando únicamente en conexión con la estación Universidades.

Según el más reciente reporte del sistema, las restricciones en la movilidad dejaron un saldo de 23.501 usuarios afectados.

⏰#TMAhora (5:38 p.m.) 📍Museo Nacional y Eje Ambiental 🔄Retorna servicio JF23 en La Mariposa. Estación Las Aguas sigue operando en conexión con estación Universidades. ⛔️Permanecen cerradas estaciones: – Museo Nacional

– San Diego

– Las Nieves

– San Victorino

– ⁠Museo… pic.twitter.com/eyQUTqmPZ7 — TransMilenio (@TransMilenio) June 21, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: