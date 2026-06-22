La jornada posterior a las decisivas elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio dejó balances encontrados en las principales capitales del país. En Cali, el alcalde Alejandro Éder entregó un reporte detallado sobre el comportamiento del orden público en la capital vallecaucana durante una entrevista matutina con el periodista Néstor Morales en Blu Radio. Aunque el mandatario local calificó el día como histórico y aseguró que la inmensa mayoría de la ciudadanía se comportó a la altura de la democracia, la atención se centró en los focos de disturbios registrados en el sur de la ciudad y el enérgico respaldo institucional que Éder brindó a la Fuerza Pública.

Sigue a PULZO en Discover

El epicentro de las alteraciones de seguridad fue el neurálgico sector de Puerto Rellena, un punto con alta carga simbólica en la ciudad. De acuerdo con las cifras reveladas por el mandatario distrital, en el lugar se congregaron cerca de 4.000 personas tras conocerse los resultados del balotaje. Éder enfatizó que el problema no radicó en la movilización ciudadana, sino en una minoría violenta: “Llegaron 4.000 personas, de ellas 3.900 estaban en paz y unos desadaptados quisieron alborotar la cosa, hacer vandalismo”. Estos grupos aislados causaron afectaciones materiales en el mobiliario urbano, dejando un saldo de tres estaciones de transporte masivo vandalizadas y un autobús con el parabrisas destruido. Sin embargo, gracias a la rápida acción distrital, los desmanes lograron ser contenidos antes de que escalaran de magnitud.

Consciente del impacto psicológico que estos eventos generan en el Valle del Cauca, el alcalde fue enfático en marcar una línea roja frente al pasado y desmarcar de manera tajante este episodio de las épocas de crisis social profunda. “No se puede comparar con el estallido social de hace 5 años en Cali”, sentenció Éder, recordando los eventos de 2021. El mandatario insistió en que las afectaciones actuales, evaluadas en términos relativos, no salieron de lo que podría considerarse una protesta con alteraciones normales y reiteró su compromiso de mantener el control territorial: “En Cali no vamos a permitir que vuelva la violencia como la que hubo hace algunos años”.

El punto más comentado de la intervención del alcalde fue su felicitación directa a los miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), cuerpo policial anteriormente conocido como Esmad. Éder elogió la valentía y el profesionalismo con el que los uniformados intervinieron en la zona de conflicto para apagar el foco vandálico de inmediato. “Quiero felicitar al UNDMO, unos berracos, unos valientes, lo hicieron con mucho tacto. Se metieron y controlaron esa vaina rapidito, vaya y métase, eso hay que reconocerlo porque todos esos policías tienen familia”, manifestó con vehemencia, reivindicando la labor de la fuerza pública antidisturbios en contextos de alta polarización política.

Lee También

Finalmente, el mandatario local advirtió que los actos vandálicos contra los bienes de los caleños no quedarán en la impunidad y detalló las acciones judiciales en marcha. Éder confirmó que las autoridades ya lograron la captura de dos personas implicadas directamente en los desmanes de Puerto Rellena y que se avanza en la judicialización de otros dos sospechosos. Asimismo, anunció que en las próximas horas la Alcaldía y la Policía Metropolitana publicarán un afiche con las identidades de los demás responsables que están plenamente identificados por las cámaras de seguridad, ofreciendo una millonaria recompensa que supera los 200 millones de pesos para quien brinde información que permita su captura. Con esto, Cali cierra una jornada electoral compleja enviando un mensaje de autoridad y control institucional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.