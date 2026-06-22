A pesar de que Gustavo Petro lanzó un parte de tranquilidad luego de las elecciones en las que Abelardo de la Espriella ganó en el preconteo, hubo incidentes en Cali debido a disturbios.

Sigue a PULZO en Discover

Una persona reconocida por su apoyo al petrismo conocido con el usuario Físico Impuro en X (antes conocido como Twitter) replicó una información en el marco de esos desórdenes en la capital del Valle del Cauca.

“Ya el primer muerto por parte de la policía (UNDMO) en Cali. Con la victoria parcial de Abelardo, ya los de el antiguo ESMAD se envalentonaron y empezaron sus viejas prácticas. Estas ‘prácticas’ no se veían hace años. Por esto fue que votaron. Qué impotencia”, indicó el creador de contenido.

Esta es la publicación con el video:

Lee También

Este es el video en cuestión:

Ya iniciaron con el exterminio de la izquierda, acaban de @sesin@r a un joven manifestando en cali por parte del ESMAD.@petrogustavo https://t.co/h7EGMkQUcC — Camilo González (@CamiloGHakim_93) June 22, 2026

En medio de la controversia sobre el contenido audiovisual que circula en redes sociales y en el que se observa al ciudadano tendido en una vía pública, la Policía Nacional no aclaró si la persona falleció pero sí hizo algunas precisiones.

“El caso registrado en las imágenes corresponde a una situación totalmente ajena a las operaciones de control de orden público de acuerdo con las verificaciones preliminares el ciudadano al parecer sufrió un siniestro vial, accidente de tránsito”, indicó en primera instancia.

En ese mismo sentido, con los disturbios en Cali luego de las elecciones presidenciales en Colombia, las autoridades hicieron un llamado tajante frente a la información replicada.

“Algunas personas pretenden instrumentalizar este lamentable accidente difundiendo información falsa para hacer creer que la afectación del ciudadano fue producto de la intervención de la unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden (UNDNO), aseveración que es falsa”, aclaró.

El remate del mensaje cuestionó el señalamiento en cuestión en el marco de la segunda vuelta después de que Abelardo de la Espriella se impuso contra Iván Cepeda, de acuerdo con los datos del preconteo.

“La Policía rechaza rotundamente la manipulación de este tipo de derechos que solo buscan desinformar la ciudadanía y afectar la legitimidad de la fuerza pública. Hacemos un llamado a la comunidad a nos replicar falsos contenidos y a verificar la información a través de los canales oficiales antes de compartirla en redes sociales”, finalizó.

Cabe aclarar que se esperan los escrutinios de las votaciones en Colombia, a pesar de que hasta el momento nunca se ha revertido e resultado de un preconteo en ninguno de los sufragios en la historia del país luego de ese proceso.

Esta fue la publicación de la Policía Nacional:

📢 Comunicado oficial de prensa por parte de la Policía Nacional en #Cali. pic.twitter.com/WGR4QZlzEq — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) June 22, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.