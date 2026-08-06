La posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia marca el inicio de un nuevo gobierno, pero también el comienzo de una etapa en la que deberá responder rápidamente a varios desafíos que impactan al país.

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(Vea también: Las primeras promesas de Abelardo De la Espriella: seguridad, salud y mano dura contra el crimen)

Durante la campaña y en su discurso como presidente electo, el mandatario habló de recuperar la seguridad, combatir la corrupción y fortalecer el sistema de salud, temas que ahora deberán pasar del terreno de las promesas al de la ejecución.

Estos son algunos de los principales asuntos que tendrá sobre su escritorio desde el primer día de mandato.

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Recuperar la seguridad y enfrentar a los grupos armados

Uno de los principales compromisos de De la Espriella fue endurecer la política de seguridad. En su primer discurso como presidente electo aseguró que no habrá “zonas vedadas para el Estado” y prometió perseguir a narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y otros grupos criminales.

El reto será traducir esas promesas en resultados, en un contexto marcado por la presencia de organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país, así como por problemas de extorsión, homicidios y control territorial.

Además, anunció que dará un respaldo decidido a las Fuerzas Militares y a la Policía, por lo que una de las primeras tareas de su administración será definir la estrategia de seguridad que implementará durante el cuatrienio.

Mejorar la situación del sistema de salud

La salud fue otro de los temas que el nuevo presidente mencionó como prioridad. Durante su discurso afirmó que buscará construir “un sistema de salud que no deje morir a los nuestros”.

El desafío para su gobierno será responder a las dificultades que enfrenta el sector, entre ellas la atención a los pacientes, la situación financiera de distintos actores del sistema y el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

Las decisiones que adopte en esta materia estarán entre las más observadas durante los primeros meses de su administración.

Impulsar la economía y mantener la estabilidad fiscal

Otro de los frentes será la economía. El nuevo Gobierno deberá tomar decisiones sobre crecimiento, inversión, empleo y manejo de las finanzas públicas.

Entre los retos figuran mantener la confianza de los mercados, estimular la actividad económica y administrar los recursos del Estado en un escenario que exigirá equilibrio entre las necesidades de gasto y la sostenibilidad fiscal.

Las primeras señales económicas que envíe la nueva administración serán determinantes para empresarios, inversionistas y consumidores.

Construir gobernabilidad y sacar adelante sus proyectos

Aunque De la Espriella aseguró que respetará la independencia del Congreso y de las demás ramas del poder público, también necesitará construir consensos para impulsar su agenda legislativa.

La capacidad de diálogo con los distintos sectores políticos será clave para tramitar las iniciativas que pretenda presentar durante el inicio de su mandato, al tiempo que deberá mantener la relación con alcaldes y gobernadores, a quienes prometió tener como aliados.

Redefinir las relaciones internacionales

En política exterior, el presidente anunció que fortalecerá los vínculos con los países que, según dijo, respetan la democracia y el Estado de derecho.

Ese planteamiento abre un nuevo escenario para la diplomacia colombiana, por lo que uno de los retos será definir el rumbo de las relaciones con socios estratégicos, fortalecer el comercio exterior y mantener la cooperación con otros gobiernos.

Las decisiones que adopte en este frente marcarán buena parte de la agenda internacional del nuevo Gobierno durante sus primeros meses.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.