Después de ser elegido presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella trazó las primeras líneas de lo que será su administración. Dejó varios compromisos sobre seguridad, relaciones internacionales, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional.

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Estas fueron algunas de las principales promesas que mencionó durante su primera intervención como presidente electo.

Prometió recuperar la seguridad y perseguir a grupos criminales

Uno de los ejes centrales del discurso fue la seguridad. De la Espriella aseguró que durante su gobierno buscará recuperar el control del territorio y combatir a las organizaciones criminales.

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En ese sentido, afirmó que “no habrá zonas vedadas para el Estado”, “no habrá criminales impunes e intocables” y sostuvo que narcotraficantes, terroristas, secuestradores, extorsionistas y corruptos “serán perseguidos sin tregua”, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.

Además, prometió devolverles respaldo institucional a las Fuerzas Militares y a la Policía.

“A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá”, afirmó al dirigirse a los uniformados.

De la Espriella anunció prioridades en salud, corrupción y relaciones internacionales

El presidente electo también delineó varias de las prioridades de su administración. Entre ellas mencionó la recuperación de la seguridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de salud.

“La misión de reconstruir la República, empezando por recuperar la seguridad, la misión de derrotar la corrupción […] y un sistema de salud que no deje morir a los nuestros”, expresó.

En materia internacional, anticipó que buscará fortalecer las relaciones con países que, según dijo, respeten la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

“Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de derecho”, manifestó durante su intervención.

De la Espriella prometió gobernar para todos y respetar las instituciones

Otro de los mensajes reiterados durante el discurso estuvo relacionado con la institucionalidad. De la Espriella aseguró que gobernará para quienes votaron por él y también para quienes respaldaron otras candidaturas.

“Voy a gobernar para todos los colombianos. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones“, afirmó.

Asimismo, juró defender la Constitución de 1991 y aseguró que respetará la independencia de las ramas del poder público. En ese contexto, dijo que el Congreso podrá legislar “sin presiones” del Ejecutivo, que los alcaldes y gobernadores tendrán al Gobierno nacional como aliado y que las decisiones de la rama judicial serán respetadas.

También anticipó que el vicepresidente José Manuel Restrepo tendrá un papel activo en su administración.

“José Manuel Restrepo no será una llanta de repuesto, será el motor de la Patria Milagro”, aseguró.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.