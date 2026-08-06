El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia‘, podría tener novedades en los próximos días. Wendy Herrera, quien asumió recientemente su defensa, aseguró que trabaja para conseguir la libertad de la empresaria y anticipó que enviará una carta al nuevo presidente Abelardo de la Espriella.

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‘Epa Colombia’ permanece privada de la libertad mientras cumple una condena de 63 meses y 15 días por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando fue grabada causando daños en una estación de TransMilenio en Bogotá.

En un mensaje publicado en redes sociales, Herrera aseguró que su equipo avanza en diferentes acciones para cambiar la situación jurídica de su defendida. “Hola, soy Wendy Herrera, la abogada de los colombianos y también la abogada de Daneidy Barrera Rojas. Hoy les informo que estamos trabajando de manera muy sólida, comprometida y ajustada en derecho para recobrar la libertad de Daneidy”, dijo la abogada.

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La defensora también habló de las preguntas que ha recibido sobre una posible salida de prisión y aseguró que pronto podrían conocerse novedades. “Muchos me preguntan: ‘¿Qué pasa con la libertad?’. Pronto lo verán, en los próximos días. Estamos haciendo las cosas bien, maratónicamente bien, porque no ha sido fácil. Es un tema muy complejo”, manifestó.

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Herrera señaló además que ‘Epa Colombia’ está “muy contenta” con el trabajo de su equipo y aseguró que habría conseguido un avance que no se había alcanzado durante un periodo prolongado. Sin embargo, no entregó detalles sobre ese supuesto avance.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la carta que la abogada mostró y que, según explicó, contiene una solicitud dirigida al presidente de la República. Herrera dijo que espera hacerle llegar el documento a Abelardo de la Espriella.

La defensa también señaló que Barrera tendría interés en continuar con iniciativas para apoyar a mujeres de distintas regiones del país. Al finalizar su mensaje, Herrera afirmó: “Vamos a construir país y voy por tu libertad, Daneidy”.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.