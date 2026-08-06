Por: France 24

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La investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia marcó un hito histórico al celebrarse fuera de Bogotá, precisamente en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. De acuerdo con el reportaje de France 24 en Español, es la primera vez que la sesión conjunta del Congreso se traslada fuera del Capitolio Nacional. Bogotá, tradicional epicentro político, observó los eventos a distancia en medio de una atmósfera de fuerte tensión, originada desde el estrecho margen de victoria en la segunda vuelta de las elecciones.

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De la Espriella, representante de la extrema derecha, venció al progresista Iván Cepeda por cerca de 250.000 votos, en una competencia que mantuvo la atención nacional debido a la mínima diferencia, de apenas 0,96%. Según Isabella Marín Jiménez, docente de la Universidad de San Buenaventura Cali, este resultado revela la profundización de una brecha ideológica irreconciliable, similar a la que emergió tras el plebiscito por la paz en 2016. En su análisis, el centro del país respaldó al presidente electo, mientras la periferia apostó por la izquierda de Cepeda. Esta polarización se tradujo en la mayor participación electoral en 24 años, llegando al 63%.

La reacción del presidente saliente, Gustavo Petro, suma incertidumbre. Petro denunció irregularidades en el proceso, rechazó la ceremonia fuera del palacio presidencial y prometió resistencia civil si se desmontan sus reformas sociales. Además, el clima político se tense aún más por la desconfianza hacia De la Espriella en sectores que lo asocian con la defensa de criminales y alianzas con figuras polémicas, cuestión que Marín Jiménez considera debe separar de su nuevo rol institucional.

El Congreso representa otro desafío. Aunque el movimiento de De la Espriella recién obtuvo personería jurídica, su falta de consensos le impidió construir mayorías sólidas. El Pacto Histórico –la principal fuerza política liderada por Petro– y el Centro Democrático –liderado por el expresidente Álvaro Uribe– han cooperado tácitamente para limitar el avance del nuevo oficialismo. Según Johnson, director de la Fundación Conflict Responses, esto obliga al gobierno a repensar su estrategia, ya que medidas como gobernar por decreto topan con el sistema de frenos y contrapesos parlamentarios.

En materia de seguridad, la llegada de un “Plan Patriota 2.0” promete un retorno a las políticas de ofensiva militar de hace dos décadas, aunque expertos advierten su limitada efectividad ante los actuales grupos armados, mucho más diversos y poderosos que las FARC de entonces. El objetivo de retomar el control territorial en 90 días es visto como poco realista por especialistas consultados. Mientras tanto, el respaldo de Estados Unidos a las estrategias de seguridad dependerá de factores internacionales y políticos, y las mesas de paz parecen cerrar su ciclo para dar paso a un nuevo enfoque más restrictivo.

En el fondo, Marín Jiménez subraya que el nuevo jefe de Estado debe enfrentar retos que trascienden lo militar, incluyendo la atención a factores sociales que alimentan la violencia y el crimen organizado. Esta etapa, marcada por la fragmentación política y la tensión social, obliga a De la Espriella a buscar consensos y respuestas innovadoras para los problemas más complejos del país.

¿Por qué la toma de posesión de Abelardo de la Espriella causó tanta polarización en Colombia?

La investidura de Abelardo de la Espriella fuera de Bogotá simbolizó el profundo quiebre territorial y político dentro del país. La mínima diferencia de votos en la segunda vuelta, la participación histórica y el enfrentamiento entre centro y periferia acentuaron una polarización ya existente, amplificada además por la resistencia y denuncias del presidente saliente Gustavo Petro.

¿En qué consiste el ‘Plan Patriota 2.0’ y cómo difiere del contexto actual de seguridad frente a las FARC?

El llamado “Plan Patriota 2.0” propuesto bajo el nuevo gobierno plantea retomar estrategias de ofensiva militar aplicadas hace veinte años contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, expertos advierten que el actual panorama de seguridad es más complejo, con múltiples actores armados y capacidades superiores, lo que haría insuficientes los métodos de antiguas políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.